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Телеканал новин 24 Новини Новини України

Грецька математика: експерт пояснив, за що і на які строки засудили українців

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Понад 150 українці вже отримали вироки у Греції за звинуваченнями у перевезенні нелегальних мігрантів або очікують на розгляд судом своїх справ. Причина цього у тому, що Україна посідає шосте місце за кількістю моряків у світі, а наші моряки часто не знають, для чого будуть використовувати судна, на які вони наймаються працювати. Грецьке ж законодавство у таких випадках дуже суворе.

Про це у прямому ефірі 24 каналу розповів юрист-міжнародник Ігор Руденко.

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Експерт розповів, що оригіналу тексту вироку Сергію Шваюку та Петру Литвинчуку досі нема.

Проте, за словами Руденка, можна припустити, що строк рахували згідно з чинним у Греції законом, який передбачає ув'язнення у три роки за перевезення одного нелегального мігранта. До того ж, кожен випадок розглядається окремо. Тобто, якщо мова йде про перевезення, наприклад, 60-ти мігрантів, то наших моряків мали б засудити до 180 років кожного.


Засуджені у Греції Сергій Шваюк і Петро Литвинчук

Насправді, як каже юрист-міжнародник, максимальний строк ув'язнення у Греції становить 25 років. Це означає, що вирок у 180 років позбавлення волі буде фактично прирівнюватись до 25 років. Однак, у вівторок, 24 липня, адвокати почнуть готувати апеляцію. Руденко наголошує, що у цій справі потрібна підтримка з боку держави і суспільства. Адже є процедури, з допомогою яких можна зменшити строки покарання, або навіть досягти умовно-дострокового звільнення.

Теги: Новини України Кримінальні новини Греція арешт
Джерело: 24 канал
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