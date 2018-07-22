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Українцям, яких у Греції засудили до 180 років в'язниці, можуть зменшити термін, – МЗС

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Українцям, яких у Греції засудили до 180 років в'язниці, можуть зменшити термін
Українцям, яких у Греції засудили до 180 років в'язниці, можуть зменшити термін / Фото з відкритих джерел

Для українців Сергія Шваюка, що є учасником івано-франківського гурту "Перкалаба", та його друга Петра Литвинчука, можуть зменшити термін ув’язнення.

Про це повідомив у коментарі "Українській правді" заступник директора Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич.

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За словами консула, адвокат українців вже готує апеляцію на рішення суду.

Нагадаємо, у Греції в місті Пірей українців засудили до 180 років в'язниці. Причина – перевезення нелегальних мігрантів.


Петро Литвинчук (зліва) та Сергій Шваюк (справа) / фото СЛІДСТВО.ІНФО

Кирилич переконаний, що верхньою межею санкції за таке правопорушення є 25 років.

Є підстави сподіватися, що 6 років за кожного буде зменшено до 5-и, а це означатиме перекваліфікацію статті на 1/5 або 1/3 терміну загального відбуття терміну покарання (т.зв. "філакіси") і - звільнення, можливо, через нетривалий проміжок часу,
– зазначив представник МЗС.


 

Теги: Новини України Греція МЗС України
Джерело: 24 Канал
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