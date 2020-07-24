В греческих церквях объявили траур из-за первого намаза в Святой Софии
В Соборе Святой Софии в Стамбуле, который из музея превратили в мечеть, 24 июля начался первый за 86 лет намаз. В этот же день в Греции в православных храмах был объявлен день траура.
Как сообщает издание Rti.fr., по всей Греции в православных храмах звонят в колокола, чтобы выразить протест против проведения мусульманского обряда намаза в Айя-Софии в Стамбуле.
Напомним Собор Святой Софии в Стамбуле стал мечетью: фото и видео первого намаза
Архиепископ Иероним ІІ, предстоятель Элладской православной церкви назвал намаз "нечестивым оскорблением" бывшего главного византийского храма.
Сегодня – день траура для всего христианства,
– заявил Иероним II.
Первый намаз: как это было
Намаз – ежедневная молитва мусульман, состоялась 24 июля. Это был первый мусульманский религиозный обряд на территории Айя-Софии за последние 86 лет. Чтобы принять участие в молитве, к храму пришли тысячи мусульман.
Люди прибыли со всей Турции, в намазе также принял участие президент Турции Реджеп Эрдоган.
Возвращение собору статуса мечети: главное
- 10 июля высший админсуд Турции аннулировал статус музея для собора Святой Софии и начал процесс превращения его в мечеть.
- Инициатором изменений стал президент Турции Реджеп Эрдоган.
- 10 июля он подписал указ о статусе мечети, который поддержала Государственный совет Турции.
- Несмотря на недовольство европейских стран, Эрдоган решения не изменил и назвал критику ЕС "исламофобией".
- Стоит отметить, что собор включен в список наследия ЮНЕСКО как музей и его статус должен остаться неизменным.