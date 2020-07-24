В Соборе Святой Софии в Стамбуле, который из музея превратили в мечеть, 24 июля начался первый за 86 лет намаз. В этот же день в Греции в православных храмах был объявлен день траура.

Как сообщает издание Rti.fr., по всей Греции в православных храмах звонят в колокола, чтобы выразить протест против проведения мусульманского обряда намаза в Айя-Софии в Стамбуле.

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Архиепископ Иероним ІІ, предстоятель Элладской православной церкви назвал намаз "нечестивым оскорблением" бывшего главного византийского храма.

Сегодня – день траура для всего христианства,

– заявил Иероним II.

Первый намаз: как это было

Намаз – ежедневная молитва мусульман, состоялась 24 июля. Это был первый мусульманский религиозный обряд на территории Айя-Софии за последние 86 лет. Чтобы принять участие в молитве, к храму пришли тысячи мусульман.

Люди прибыли со всей Турции, в намазе также принял участие президент Турции Реджеп Эрдоган.

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