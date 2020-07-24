У Соборі Святої Софії в Стамбулі, який із музею прирівняли до мечеті, 24 липня розпочався перший за 86 років намаз. Цього ж дня у Греції в православних храмах був оголошений день жалоби.

Як повідомляє видання Rti.fr., по всій Греції в православних храмах дзвонять у дзвони, щоб висловити протест проти проведення мусульманського обряду намазу у Айя-Софії в Стамбулі.

Нагадаємо Собор Святої Софії у Стамбулі став мечеттю: фото і відео першого намазу

Архієпископ Ієронім ІІ, предстоятель Елладської православної церкви назвав намаз "нечестиою образою" колишнього головного візантійського храму.

Сьогодні – день жалоби для всього християнства,

– заявив Ієронім II.

Перший намаз: як це було

Намаз – щоденна молитва мусульман, відбулася 24 липня. Це був перший мусульманський релігійний обряд на території Айя-Софії за останні 86 років. Аби взяти участь у молитві, до храму прийшли тисячі мусульман.

Люди прибули зі всієї Туреччини, у намазі також взяв участь президент Туреччини Реджеп Ердоган.

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