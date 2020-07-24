У грецьких церквах оголосили траур через перший намаз у Святій Софії
У Соборі Святої Софії в Стамбулі, який із музею прирівняли до мечеті, 24 липня розпочався перший за 86 років намаз. Цього ж дня у Греції в православних храмах був оголошений день жалоби.
Як повідомляє видання Rti.fr., по всій Греції в православних храмах дзвонять у дзвони, щоб висловити протест проти проведення мусульманського обряду намазу у Айя-Софії в Стамбулі.
Нагадаємо Собор Святої Софії у Стамбулі став мечеттю: фото і відео першого намазу
Архієпископ Ієронім ІІ, предстоятель Елладської православної церкви назвав намаз "нечестиою образою" колишнього головного візантійського храму.
Сьогодні – день жалоби для всього християнства,
– заявив Ієронім II.
Перший намаз: як це було
Намаз – щоденна молитва мусульман, відбулася 24 липня. Це був перший мусульманський релігійний обряд на території Айя-Софії за останні 86 років. Аби взяти участь у молитві, до храму прийшли тисячі мусульман.
Люди прибули зі всієї Туреччини, у намазі також взяв участь президент Туреччини Реджеп Ердоган.
Повернення собору статусу мечеті: головне
- 10 липня вищий адмінсуд Туреччини анулював статус музею для собору Святої Софії та розпочав процес перетворення його у мечеть.
- Ініціатором змін став президент Туреччини Реджеп Ердоган.
- 10 липня він підписав указ про статус мечеті, який підтримала Державна рада Туреччини.
- Незважаючи на незадоволення європейських країн, Ердоган рішення не змінив та назвав критику ЄС "ісламофобією".
- Варто зазначити, що собор включений в список спадщини ЮНЕСКО, як музей, і його статус повинен залишитися незмінним.