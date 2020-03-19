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      БЛОГ Запретное мнение
      Российский Telegram-канал

      Гречка, как лучшая российская валюта, или Плохие новости для России

      -
      Российский рубль падает с невероятной скоростью / РосСМИ

      Российский рубль официально стал худшей валютой мира по отношению к доллару. С начала года он подешевел практически на 30 %.

      При этом, аналитики не исключают сценария, согласно которому до конца года доллар перешагнет отметку 100 рублей, а то и достигнет 120.

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      На самом деле доллар уже дороже 100, российскую валюту просто "подтягивают" – политический момент, впереди голосование в поддержку путинского Конституционного переворота.

      Такой бешеный курс явно не вписывается в манямирок "Сказочного", где продолжают господствовать "уверенность" и "стабильность" посреди бушующего моря рукотворных катастроф.

      Но, как мы ранее писали, чудес в Путинской РФ не бывает.

      После 22 апреля нужно будет все приводить в соответствие, а потому если нефть сохранится на текущих уровнях, то курс в 100 рублей за доллар будет еще весьма оптимистичным.

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      Впрочем, населению уже почти без разницы – рублей все равно нет, чекистско-олигархическая элитка ограбила страну до нитки, а потому ажиотажа в обменниках нет. Менять нечего.

      Тем более, после призыва гаранта не делать запасы, население вполне обосновано восприняло такое воззвание как очередную "сказочную" ложь и решило, что в наступающей катастрофе именно гречка – лучшая валюта.

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      Автор: Запретное мнение
      Теги: Владимир Путин Новости России Новости политики Мировой кризис 2020 Публикации Обвал цен на нефть Доллар Конституция
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