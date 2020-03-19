Гречка, як найкраща російська валюта, або Погані новини для Росії
Російський рубль офіційно став найгіршою валютою світу по відношенню до долара. З початку року він подешевшав практично на 30%.
При этом, аналитики не исключают сценария, согласно которому до конца года доллар перешагнет отметку 100 рублей, а то и достигнет 120.
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На самом деле доллар уже дороже 100, российскую валюту просто "подтягивают" – политический момент, впереди голосование в поддержку путинского Конституционного переворота.
Такой бешеный курс явно не вписывается в манямирок "Сказочного", где продолжают господствовать "уверенность" и "стабильность" посреди бушующего моря рукотворных катастроф.
Но, как мы ранее писали, чудес в Путинской РФ не бывает.
После 22 апреля нужно будет все приводить в соответствие, а потому если нефть сохранится на текущих уровнях, то курс в 100 рублей за доллар будет еще весьма оптимистичным.
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Впрочем, населению уже почти без разницы – рублей все равно нет, чекистско-олигархическая элитка ограбила страну до нитки, а потому ажиотажа в обменниках нет. Менять нечего.
Тем более, после призыва гаранта не делать запасы, население вполне обосновано восприняло такое воззвание как очередную "сказочную" ложь и решило, что в наступающей катастрофе именно гречка – лучшая валюта.