В Греции загадочный обвал радиосвязи на несколько часов парализовал авиацию

В Греции в воскресенье, 4 января, загадочный сбой радиочастот парализовал воздушную связь. Из-за этого работа аэропортов по всей стране была парализована, а тысячи путешественников оказались в затруднительном положении.

Что известно о параличе воздушного движения в Греции?

Местные власти сообщили, что проблемы со связью начались в 8:59 по местному времени. Тогда большинство авиационных радиочастот подверглись сильным помехам, из-за чего Греция из соображений безопасности временно закрыла воздушное пространство.

Официальные лица назвали инцидент беспрецедентным по масштабам. Он вызвал задержки десятков рейсов в разгар одного из самых загруженных праздничных уикендов.

Управление гражданской авиации Греции заявило, что на радиоканалах появился неопределенный "шум", однако его происхождение остается непонятным.

Шум, наблюдавшийся на этих частотах, имел форму непрерывного, самопроизвольного излучения,

– отметили в ведомстве.

Из-за перебоев авиасообщение по всей стране фактически было остановлено на несколько часов. В это время в греческих аэропортах могли обслуживать лишь ограниченное количество рейсов.

"По какой-то причине все частоты внезапно были потеряны... Мы не могли связаться с самолетами в небе", – рассказал председатель Ассоциации греческих авиадиспетчеров Панайотис Псаррос.

Он добавил, что этот сбой обнажил серьезную уязвимость устаревшей системы управления воздушным движением, которую, по его словам, должны были заменить еще много лет назад.

Удалось ли стабилизировать ситуацию с перебоями?

В течение дня, по данным журналистов, авиасообщение удалось частично восстановить после того, как пилоты перешли на резервные частоты для поддержания связи с диспетчерами. По словам чиновников, до конца дня из греческих аэропортов каждый час вылетало около 45 рейсов.

Министр инфраструктуры и транспорта Греции Христос Димас заверил, что инцидент не представлял угрозы для безопасности полетов.

Ассоциация авиадиспетчеров заявила, что сбой задел все частоты, которые используются на земле, а также часть каналов подразделения Athens Approach. Именно оно отвечает за управление самолетами, взлетающих и приземляющихся в афинском аэропорту Элефтериос Венизелос.

Диспетчеры отметили, что использовали все доступные средства для обеспечения безопасности полетов.

По словам председателя Ассоциации греческих авиадиспетчеров Панайотиса Псарроса, проблема, вероятно, была связана со сбоями центральных радиочастотных систем в центрах управления воздушным движением в Афинах и Македонии – крупнейшем таком центре в стране. Именно он контролирует Афинский район полетной информации, огромную часть воздушного пространства, находящегося под юрисдикцией Греции.

