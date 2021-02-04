В Греции близ города Кастория произошел взрыв. Он почти полностью разрушил трехэтажный отель, обломки которого разлетелись на 80 метров.

Источник: Greek Reporter

Звуки взрыва были слышны даже в Кастории, которая расположена в 4 километрах от места инцидента. Поэтому в городе происходили кратковременные отключения электроэнергии.

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Сейчас полицейские оцепили территорию и заблокировали движение на магистрали, которая ведет к Кастории. В то же время на место взрыва уже прибыли спасатели.

Справка. Разрушенный отель Tsamis Hotel имел 80 номеров. Его построили в начале 70-х годов ХХ века. Здание полностью отремонтировали в 2010 году.

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По версии местных властей, взрыв мог произойти из-за утечки газа. Однако окончательную причину инцидента еще не установили. Информации о пострадавших пока также нет.

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