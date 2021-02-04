В Греции мощный взрыв разрушил трехэтажный отель: видео
В Греции близ города Кастория произошел взрыв. Он почти полностью разрушил трехэтажный отель, обломки которого разлетелись на 80 метров.
Источник: Greek Reporter
Звуки взрыва были слышны даже в Кастории, которая расположена в 4 километрах от места инцидента. Поэтому в городе происходили кратковременные отключения электроэнергии.
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Сейчас полицейские оцепили территорию и заблокировали движение на магистрали, которая ведет к Кастории. В то же время на место взрыва уже прибыли спасатели.
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По версии местных властей, взрыв мог произойти из-за утечки газа. Однако окончательную причину инцидента еще не установили. Информации о пострадавших пока также нет.
В Греции мощный взрыв разрушил трехэтажный отель: смотрите видео
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