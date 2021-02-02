На Кипре в понедельник, 1 февраля, произошел взрыв в центре вакцинации от коронавируса. По предварительным данным, инцидент вызвали канистры с бензином.

Источник: Cyprus-mail Взрыв произошел в пригороде Никосии около 19:30. Актуально В Австрии в жилом доме прогремел взрыв: есть пострадавшие – фото, видео Детали На место взрыва сразу прибыли правоохранители.

Они окружили здание и не впускали туда людей.

Предварительной причиной взрыва назвали канистры с бензином, которые хранились прямо в здании центра для вакцинации.

Пока неизвестно, сколько человек находились в центре в момент взрыва.

К счастью, пострадавших в результате инцидента нет.

Правоохранители пообещали впоследствии обнародовать более подробную информацию о причинах и последствиях взрыва. Что происходит с COVID-19 на Кипре С 8 по 31 января на территории Кипра власти ввели локдаун.

Причиной стала резкая вспышка коронавируса после новогодних праздников.

Всего с начала пандемии на Кипре зафиксировали более 30 тысяч зараженных.

Умерли – более 200 инфицированных.