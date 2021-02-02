Вспыхнули канистры с бензином: на Кипре произошел взрыв в центре вакцинации
На Кипре в понедельник, 1 февраля, произошел взрыв в центре вакцинации от коронавируса. По предварительным данным, инцидент вызвали канистры с бензином.
Источник: Cyprus-mail
Взрыв произошел в пригороде Никосии около 19:30.
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Детали
- На место взрыва сразу прибыли правоохранители.
- Они окружили здание и не впускали туда людей.
- Предварительной причиной взрыва назвали канистры с бензином, которые хранились прямо в здании центра для вакцинации.
- Пока неизвестно, сколько человек находились в центре в момент взрыва.
- К счастью, пострадавших в результате инцидента нет.
- Правоохранители пообещали впоследствии обнародовать более подробную информацию о причинах и последствиях взрыва.
Что происходит с COVID-19 на Кипре
- С 8 по 31 января на территории Кипра власти ввели локдаун.
- Причиной стала резкая вспышка коронавируса после новогодних праздников.
- Всего с начала пандемии на Кипре зафиксировали более 30 тысяч зараженных.
- Умерли – более 200 инфицированных.
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