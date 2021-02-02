На Кіпрі у понеділок, 1 лютого, стався вибух у центрі вакцинації від коронавірусу. За попередніми даними, інцидент спричинили каністри з бензином.

Джерело: Cyprus-mail Вибух стався у передмісті Нікосії близько 19:30. Актуально В Австрії у житловому будинку прогримів вибух: є постраждалі – фото, відео Деталі На місце вибуху відразу прибули правоохоронці. Вони оточили будівлю і не впускали туди людей. Попередньою причиною вибуху назвали каністри з бензином, які зберігалися прямісінько у будівлі центру для вакцинації. Наразі невідомо, скільки людей перебували у центрі у мить вибуху. На щастя, постраждалих внаслідок інциденту немає. Правоохоронці пообіцяли згодом оприлюднити детальнішу інформацію про причини та наслідки вибуху. Що відбувається з COVID-19 на Кіпрі Від 8 до 31 січня на території Кіпру влада запровадила локдаун.

Причиною став різкий спалах коронавірусу після новорічних свят.

Усього від початку пандемії на Кіпрі зафіксували понад 30 тисяч заражених.

Померли – понад 200 інфікованих.