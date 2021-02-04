У Греції поблизу міста Касторія стався вибух. Він майже повністю зруйнував триповерховий готель, уламки якого розлетілися на 80 метрів.

Джерело: Greek Reporter

Звуки вибуху було чути навіть у Касторії, яка розташована за 4 кілометри від місця інциденту. Через це у місті ставалися короткочасні відключення електроенергії.

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Наразі поліціянти оточили територію та заблокували рух на магістралі, яка веде до Касторії. Водночас на місце вибуху вже прибули рятувальники.