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Греция и Черногория готовятся к открытию туристического сезона: известна дата

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Греция и Черногория готовятся к открытию туристического сезона
Греция и Черногория готовятся к открытию туристического сезона / uvidpustku.com

Туристический сезон Греция и Черногория планируют официально начать с 1 июля. Однако принимать путешественников из-за рубежа начнут с особой осторожностью.

Греческие и черногорские курорты начинают подготовку приема отдыхающих, пишет 24 канал.

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Открытие туристического сезона в Греции

Власти подготовили детальный план перезагрузки туристической отрасли из-за эпидемии коронавируса, пишет Ekathimerini.

План составили Министерство туризма и Национальная организация здравоохранения Греции. Согласно ему, предусмотрены строгие правила для ресторанов, пляжей, гостиниц, других мест размещения туристов, а также транспорта.

Какие правила будут действовать

  • туристы смогут попасть в страну, пройдя тест на COVID-19 с отрицательным результатом;
  • путешественникам измерят температуру по прибытии в страну;
  • если во время отдыха у человека возникнут симптомы болезни, его будут перемещать в карантинные заведения.

Открытие туристического сезона в Черногории

Премьер-министр Душко Маркович заявил, что его страна уже в ближайшие недели планирует начать подготовку к туристическому сезону, пишет La Libre.

Принимать путешественников планируют с 1 июля. Прежде всего Черногория рассчитывает на туристов из соседних Сербии и Боснии.

Обратите внимание! Ранее надежды начать туристический сезон с 1 июля высказали также в Болгарии.

Коронавирус в Греции и Черногории: основное

  • По состоянию на 11 мая в Греции зафиксировали 2 716 случаев инфицирования коронавирусом. От недуга умерли 151 человек, выздоровели – 1 374.
  • В Черногории подтвердили лишь 324 случая COVID-19. Умерли 9 человек, выздороветь удалось 290.
Автор: Наталия Пристанская
Теги: Коронавирус COVID-19 Туристический бизнес Черногория Греция Путешествия
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