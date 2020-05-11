Греция и Черногория готовятся к открытию туристического сезона: известна дата
Туристический сезон Греция и Черногория планируют официально начать с 1 июля. Однако принимать путешественников из-за рубежа начнут с особой осторожностью.
Греческие и черногорские курорты начинают подготовку приема отдыхающих, пишет 24 канал.
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Открытие туристического сезона в Греции
Власти подготовили детальный план перезагрузки туристической отрасли из-за эпидемии коронавируса, пишет Ekathimerini.
План составили Министерство туризма и Национальная организация здравоохранения Греции. Согласно ему, предусмотрены строгие правила для ресторанов, пляжей, гостиниц, других мест размещения туристов, а также транспорта.
Какие правила будут действовать
- туристы смогут попасть в страну, пройдя тест на COVID-19 с отрицательным результатом;
- путешественникам измерят температуру по прибытии в страну;
- если во время отдыха у человека возникнут симптомы болезни, его будут перемещать в карантинные заведения.
Открытие туристического сезона в Черногории
Премьер-министр Душко Маркович заявил, что его страна уже в ближайшие недели планирует начать подготовку к туристическому сезону, пишет La Libre.
Принимать путешественников планируют с 1 июля. Прежде всего Черногория рассчитывает на туристов из соседних Сербии и Боснии.
Обратите внимание! Ранее надежды начать туристический сезон с 1 июля высказали также в Болгарии.
Коронавирус в Греции и Черногории: основное
- По состоянию на 11 мая в Греции зафиксировали 2 716 случаев инфицирования коронавирусом. От недуга умерли 151 человек, выздоровели – 1 374.
- В Черногории подтвердили лишь 324 случая COVID-19. Умерли 9 человек, выздороветь удалось 290.