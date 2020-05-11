Греция и Черногория готовятся к открытию туристического сезона: известна дата

Туристический сезон Греция и Черногория планируют официально начать с 1 июля. Однако принимать путешественников из-за рубежа начнут с особой осторожностью.

Греческие и черногорские курорты начинают подготовку приема отдыхающих, пишет 24 канал.

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Открытие туристического сезона в Греции

Власти подготовили детальный план перезагрузки туристической отрасли из-за эпидемии коронавируса, пишет Ekathimerini.

План составили Министерство туризма и Национальная организация здравоохранения Греции. Согласно ему, предусмотрены строгие правила для ресторанов, пляжей, гостиниц, других мест размещения туристов, а также транспорта.

Какие правила будут действовать

туристы смогут попасть в страну, пройдя тест на COVID-19 с отрицательным результатом;

путешественникам измерят температуру по прибытии в страну;

если во время отдыха у человека возникнут симптомы болезни, его будут перемещать в карантинные заведения.

Открытие туристического сезона в Черногории

Премьер-министр Душко Маркович заявил, что его страна уже в ближайшие недели планирует начать подготовку к туристическому сезону, пишет La Libre.

Принимать путешественников планируют с 1 июля. Прежде всего Черногория рассчитывает на туристов из соседних Сербии и Боснии.

Обратите внимание! Ранее надежды начать туристический сезон с 1 июля высказали также в Болгарии.

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