Греція та Чорногорія готуються до відкриття туристичного сезону: відома дата

Туристичний сезон Греція та Чорногорія планують офіційно розпочати з 1 липня. Однак приймати мандрівників з-за кордону почнуть з особливою обережністю.

Грецькі та чорногорські курорти розпочинають підготовку прийому відпочивальників, пише 24 канал.

Читайте також Туризм в умовах COVID-19: коли та які країни відкриють кордони

Відкриття туристичного сезону в Греції

Влада підготувала детальний план перезавантаження туристичної галузі через епідемію коронавірусу, пише Ekathimerini.

План склали Міністерство туризму та Національна організація охорони здоров’я Греції. Відповідно до нього, передбачені строгі правила для ресторанів, пляжів, готелів, інших місць розміщення туристів, а також транспорту.

Які правила діятимуть

туристи зможуть потрапити у країну, пройшовши тест на COVID-19 з негативним результатом;

мандрівникам вимірятимуть температуру після прибуття до країни;

якщо під час відпочинку у людини виникнуть симптоми хвороби, її переміщатимуть до карантинних закладів.

Відкриття туристичного сезону в Чорногорії

Прем’єр-міністр Душко Маркович заявив, що його країна вже у найближчі тижні планує почати підготовку до туристичного сезону, пише La Libre.

Приймати мандрівників планують з 1 липня. Насамперед Чорногорія розраховує на туристів із сусідніх Сербії та Боснії.

Зверніть увагу! Раніше сподівання розпочати туристичний сезон з 1 липня заявили також у Болгарії.

Коронавірус у Греції та Чорногорії: основне