Греция заявила о готовности начать войну с Турцией – все из-за нефти и мигрантов. Об этом заявил министр обороны Греции.

За його словами, Туреччина включила надто агресивну поведінку, повідомляє місцеве видання Kathimerini.

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Міністр оборони вважає, що через таку поведінку Туреччин і напруженість відносин між країнами, не можна виключати віськове вирішення конфлікту.

Останнім часом поведінка Туреччини була досить агресивною. Я вважаю, що єдиний спосіб для Греції впоратися з такою поведінкою — це, з одного боку, використовувати весь свій дипломатичний арсенал, а з іншого — подбати про посилення стримуючої складової збройних сил,

– заявив глава Міноборони.

Чому погіршилися відносини між Грецією та Туреччиною