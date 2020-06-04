Посольство США в Греции забросали "коктейлями Молотова": шокирующие фото, видео
В Афинах, столице Греции, митингующие забросали посольство США камнями и коктейлями Молотова. Полиция в ответ применила светошумовые гранаты и слезоточивый газ.
Правоохранители задержали 10 человек. Информации о пострадавших пока нет, сообщает телеканал EPT.
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Сначала акция проходила мирно. Почти 3 тысячи членов левых организаций и курдов вышли в центр греческой столицы в поддержку американских протестов.
В Афинах вспыхнули протесты: смотрите фото
Участники акции скандировали: "Жизнь темнокожих имеет значение" и "Я не могу дышать".
У посольства США часть радикально настроенных митингующих начала стычки с правоохранителями.
Массовые протесты в США: что известно
- 25 мая американские полицейские жестоко задержали темнокожего Джорджа Флойда. Мужчина пытался рассчитаться в магазине фальшивым чеком. Во время задержания один из полицейских применил удушающий прием, став коленом на шею.
- США охватили протесты, арестовали более 4 тысяч человек. К митингующим присоединились радикально настроенные люди, которые бьют других протестующих, грабят магазины и сжигают чужие авто.
- В Вашингтоне и других крупных городах США объявлен комендантский час. Во время протестов есть пострадавшие и среди силовиков, и среди митингующих.
- Протесты уже вышли за пределы США. В частности, митинговали в Париже, Амстердаме и Лондоне.