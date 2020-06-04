В Афинах, столице Греции, митингующие забросали посольство США камнями и коктейлями Молотова. Полиция в ответ применила светошумовые гранаты и слезоточивый газ.

Правоохранители задержали 10 человек. Информации о пострадавших пока нет, сообщает телеканал EPT.

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Сначала акция проходила мирно. Почти 3 тысячи членов левых организаций и курдов вышли в центр греческой столицы в поддержку американских протестов.

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Участники акции скандировали: "Жизнь темнокожих имеет значение" и "Я не могу дышать".

У посольства США часть радикально настроенных митингующих начала стычки с правоохранителями.

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