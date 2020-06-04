Посольство США у Греції закидали "коктейлями Молотова": шокуючі фото, відео
В Афінах, столиці Греції, мітингувальники закидали посольство США камінням та коктейлями Молотова. Поліція у відповідь застосувала світлошумові гранати та сльозогінний газ.
Правоохоронці затримали 10 осіб. Інформації про потерпілих наразі немає, повідомляє телеканал EPT.
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Спочатку акція проходила мирно. Майже 3 тисячі членів лівих організацій та курдів вийшли до центру грецької столиці на підтримку американських протестів.
В Афінах спалахнули протести: дивіться фото
Учасники акції скандували: "Життя темношкірих має значення" і "Я не можу дихати".
Біля посольства США частина радикально налаштованих мітингувальників почала сутички з правоохоронцями.
Масові протести у США: що відомо
- 25 травня американські поліцейські жорстоко затримали темношкірого Джорджа Флойда. Чоловік намагався розрахуватися в магазині фальшивим чеком. Під час затримання один з поліцейських застосував задушливий прийом, ставши коліном на шию.
- США охопили протести, заарештували понад 4 тисячі людей. До мітингувальників долучилися радикально налаштовані люди, які б'ють інших протестувальників, грабують магазини та спалюють чужі авто.
- У Вашингтоні та інших великих містах США оголошено комендантську годину. Під час протестів є постраждалі й серед силовиків, і серед мітингувальників.
- Протести вже вийшли за межі США. Зокрема, мітингували у Парижі, Амстердамі та Лондоні.