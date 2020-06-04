В Афінах, столиці Греції, мітингувальники закидали посольство США камінням та коктейлями Молотова. Поліція у відповідь застосувала світлошумові гранати та сльозогінний газ.

Правоохоронці затримали 10 осіб. Інформації про потерпілих наразі немає, повідомляє телеканал EPT.

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Спочатку акція проходила мирно. Майже 3 тисячі членів лівих організацій та курдів вийшли до центру грецької столиці на підтримку американських протестів.

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Учасники акції скандували: "Життя темношкірих має значення" і "Я не можу дихати".

Біля посольства США частина радикально налаштованих мітингувальників почала сутички з правоохоронцями.

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