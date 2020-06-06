Греція оголосила про готовність розпочати війну з Туреччиною
Греція заяивла про готовність розпочати війну з Туреччиною – усе через нафту та мігрантів. Про це заявив міністр оборони Греції.
За його словами, Туреччина включила надто агресивну поведінку, повідомляє місцеве видання Kathimerini.
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Міністр оборони вважає, що через таку поведінку Туреччин і напруженість відносин між країнами не можна виключати віськове вирішення конфлікту.
Останнім часом поведінка Туреччини була досить агресивною. Я вважаю, що єдиний спосіб для Греції впоратися з такою поведінкою — це, з одного боку, використовувати весь свій дипломатичний арсенал, а з іншого — подбати про посилення стримуючої складової збройних сил,
– заявив глава Міноборони.
Чому погіршилися відносини між Грецією та Туреччиною
- Відносини між країнами погіршилися у 2020 році, через суперечки по видубутку ресурсів в Егейському та Середземному морях.
- Анкара проводила розвідку та видуботок ресурсів в районі континетального шлейфу Греції.
- Також, 29 лютого Туреччина відкрила кордон з Євросоюзом для біженців із Сирії, що призвело до міграційної кризи у Греції.
- Афіни звитували їх у спробах зігнати до Греції близько 130 тисяч біженців, які до цього перебували у таборах на кордоні.