Об этом говорится в заявлении, размещенном на сайте Министерства обороны Греции. Ранее эта страна отказалась передавать нам танки Leopard.

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В то же время министр обороны Греции Николаос Панайотопулос подчеркнул, что его страна и дальше "будет поддерживать законное право украинского народа на защиту суверенитета и территориальной целостности Украины".

Ранее издание BILD писало, что Греция заявила, что готова подождать со снабжением немецких БМП Marder, ведь Украине они гораздо нужнее.

Справка. БМП-1 – это бронемашин советского образца, которая была очень распространена в странах соцлагеря. Конечно, она отстает по характеристикам своего вооружения от современных зарубежных образцов, однако все же лучше ничего.

Как Греция помогает Украине

Греция уже поставила в Украину даже больше танков, чем было гарантировано контрактом. В частности, за первые 14 машин Marder из Германии греки поставили украинцам по "кольцевому обмену" 20 советских БМП-1. Он подчеркнул, что Греция изначально заняла "четкую позицию в пользу помощи украинскому народу" и продолжит помогать Украине вооружением.

В то же время власти Греции рассматривают возможность передачи Украине комплексов противовоздушной обороны С-300, но только при одном условии. Афины готовы пойти на такой шаг, если на острове Крит будут установлены американские комплексы ПВО и ПРО Patriot.