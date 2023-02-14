Первые танки Leopard уедут в Украину уже в марте 2023 года. Об этом заявил вице-премьер-министр Польши Мариуш Блащак.

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Блащак подтвердил, что скоро Leopard поедут в Украину

Сегодня во время встречи с украинской Контактной группой по обороне в Брюсселе стороны обсудили эффективную поддержку Украины.

Остальные страны заявили об участии в этой коалиции. Уже в марте первые танки Leopard поедут в Украину,

– заявил Блащак.

Справка. Ряд союзников Украины образовали так называемую "танковую коалицию" и решили предоставить Украине немецкие Leopard 2. В целом, эти леопарды нам предоставят: Германия, Польша, Канада, Португалия, Испания, Норвегия, Дания и Нидерланды.

Передача танков Украине: что известно

Недавно стало известно, что Польша уже предоставила ВСУ 250 советских танков Т-72. Кроме этого, страна планирует поставить очередные дополнительные модернизированные 60 танков и еще 14 Leopard. США и Чехия дадут дополнительные танки уже полученным от Польши Т-72.

Кроме того, что правительство Германии согласился предоставить Украине танки Leopard 1, однако при условии, что Киев согласится их купить. Сначала танки отремонтируют. В общей сложности цена сделки составит примерно 100 миллионов евро. По данным СМИ, Украина может получить несколько десятков подобных танков.

Кроме 8 стран, согласившихся предоставить Украине Leopard 2, их на вооружении имеет и Финляндия. Пока что страна еще решает, или присоединиться к этой инициативе, сколько имеет с Россией сообщник граница



Основные преимущества танков Leopard / инфографика 24 канала