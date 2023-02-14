Перші танки Leopard поїдуть в Україну вже у березні 2023 року. Про це заявив віцепрем'єр-міністр Польщі Маріуш Блащак.

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Блащак підтвердив, що скоро Leopard поїдуть в Україну

Сьогодні під час зустрічі з українською Контактною групою з оборони у Брюсселі сторони обговорили ефективну підтримку України.

Інші країни заявили про участь у цій коаліції. Вже в березні перші танки Leopard поїдуть в Україну,

– заявив Блащак.

Довідка. Низка союзників України утворили так звану "танкову коаліцію" й вирішили надати Україні німецькі Leopard 2. Загалом ці леопарди нам нададуть: Німеччина, Польща, Канада, Португалія, Іспанія, Норвегія, Данія та Нідерланди.

Передача танків Україні: що відомо

Нещодавно стало відомо, що Польща вже надала ЗСУ 250 радянських танків Т-72. Крім цього, країна планує поставити чергові додаткові модернізовані 60 танків та ще 14 Leopard. США та Чехія дадуть додаткові танки до вже отриманих від Польщі Т-72.

Крім цього, що уряд Німеччини погодився надати Україні танки Leopard 1, проте за умови, якщо Київ погодиться їх купити. Спершу танки відремонтують. Загалом ціна угоди становитиме приблизно 100 мільйонів євро. За даними ЗМІ, Україна може отримати кілька десятків таких танків.

Окрім 8 країн, які погодились надати Україні Leopard 2, їх на озброєнні має і Фінляндія. Поки що країна ще вирішує, чи долучитися до цієї ініціативи, скільки має з Росією спільний кордон.



Основні переваги танків Leopard / інфографіка 24 каналу