Все будет происходить добровольно. Об этом заявил министр миграции и убежища Нотис Митаракис 10 марта.

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Греция сможет принять 30 тысяч украинцев. Если беженцев будет больше, то правительство страны может подать заявку на экстренное финансирование ЕС.

Митаракис отметил, что с начала российского вторжения в Грецию прибыло более 7 тысяч украинских беженцев. По словам министра, им почти сразу предоставляют место жительства на 12 месяцев.

Чиновник также рассказал, что большинство беженцев проживает у соотечественников, которые уже давно находятся в Греции.

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