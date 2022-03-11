Усе відбуватиметься добровільно. Про це заявив Міністр міграції та притулку Нотіс Мітаракіс 10 березня.

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Греція зможе прийняти 30 тисяч українців. Якщо біженців буде більше, то уряд країни може подати заявку на екстренне фінансування ЄС.

Мітаракіс зазначив, що з початку російського вторгнення до Греції прибуло понад 7 тисяч українських біженців. За словами міністра, їм майже відразу надають місце проживання на 12 місяців.

Чиновник також розповів, що більшість біженців проживає у співвітчизників, які вже давно є в Греції.

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