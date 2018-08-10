Греция отозвала своего посла из РФ, – СМИ
Греция отозвала своего представителя Андреаса Фриганаса из Российской Федерации. Он будет заменен новым дипломатическим послом.
Об этом сообщил российскому агентству ТАСС дипломатический источник Греции.
Читайте также: В Греции отреагировали на высылку Москвой дипломатов обвинив Россию во вмешательстве
"Господин Фриганас отзывается в Грецию. Он завершает свою миссию в Москве и будет заменен на нового", – пояснил собеседник агентства.
Андреас Фриганас
Известно, что Андреаса Фриганаса назначили послом Греции в РФ в мае 2016 года.
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
-
В Херсонском порту перехватили российское судно, которое находится в списке санкций СНБО10 августа, 23:32
-
Украинка Прищепа стала чемпионкой Европы, а Ляхова выиграла бронзу в беге на 800 метров10 августа, 22:51
-
Столкновения на митинге в Бухаресте: полиция применила слезоточивый газ, – фото, видео10 августа, 21:23
Комментарии
Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование21 сентября 2016 , 04:19 13
"Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода21 августа 2017 , 11:52
Число жертв взрыва в московском ресторане 9 января выросло до трех человек12 января 2012 , 11:47
Открывай легендарные места: Сопот9 апреля , 12:00
Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis16 апреля , 15:00