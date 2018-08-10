Греция отозвала своего посла из РФ, – СМИ

Греция отозвала своего представителя Андреаса Фриганаса из Российской Федерации. Он будет заменен новым дипломатическим послом.

Об этом сообщил российскому агентству ТАСС дипломатический источник Греции.

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"Господин Фриганас отзывается в Грецию. Он завершает свою миссию в Москве и будет заменен на нового", – пояснил собеседник агентства.



Андреас Фриганас

Известно, что Андреаса Фриганаса назначили послом Греции в РФ в мае 2016 года.