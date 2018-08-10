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Греція відкликала свого посла з РФ, – ЗМІ

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Греція відкликала свого посла з РФ
Греція відкликала свого посла з РФ / Фото з відкритих джерел

Греція відкликала свого представника Андреаса Фріганаса з Російської Федерації. Він буде замінений новим дипломатичним послом.

Про це повідомило російському агентству ТАРС дипломатичне джерело Греції.

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"Пан Фріганас відкликається у Грецію. Він завершує свою місію в Москві і буде замінений на нового", – пояснив співрозмовник агентства.


Андреас Фріганас

Відомо, що Андреаса Фріганаса призначили послом Греції в РФ у травні 2016 року.

Теги: Новини політики Греція Новини Росії
Джерело: 24 Канал
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