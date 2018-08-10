Греція відкликала свого посла з РФ, – ЗМІ
Греція відкликала свого представника Андреаса Фріганаса з Російської Федерації. Він буде замінений новим дипломатичним послом.
Про це повідомило російському агентству ТАРС дипломатичне джерело Греції.
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"Пан Фріганас відкликається у Грецію. Він завершує свою місію в Москві і буде замінений на нового", – пояснив співрозмовник агентства.
Андреас Фріганас
Відомо, що Андреаса Фріганаса призначили послом Греції в РФ у травні 2016 року.
Джерело: 24 Канал
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