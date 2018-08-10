У Греції відреагували на висилку Москвою дипломатів звинувативши Росію у втручанні

Міністерство закордонних справ Греції назвало висилку грецьких дипломатів Москвою свавільним та необґрунтованим кроком з характером помсти.

Про це йдеться у заяві МЗС Греції.

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Зазначається, що Греція як суверенна держава з довгою історією вимагає поваги і рівності відносин з кожною третьою стороною.

У міністерстві зауважили, що дії МЗС Росії не ґрунтуються на аналогічних мотивах, яке мало рішення Греції володіючи доказами незаконних дій російських чиновників та громадян у країні.

"Натомість рішення Росії можна схарактеризувати, як свавільне, необґрунтоване і мстиве", – зазначено в заяві.

У відомстві наголосили, що жодна з країн світу не потерпить спроб підкупу урядових чиновників та втручання у внутрішні справи країни.

Росія на даний момент показує, що, швидше за все, не здатна зрозуміти принципи зовнішньої політики Греції. Відколи вона воює разом з Туреччиною виступаючи, як збройний партнер і надає Анкарі низку засобів безпеки, вона неухильно відходить від позицій, що відповідають рівню дружби і співробітництва, який характеризував відносини між Грецією і Росією протягом 190 років. Це показує, що вона не усвідомлює, що у Греції є свої інтереси і критерії в міжнародній політиці,

– заявили в МЗС Греції.

МЗС Греції зазначило в заяві, що країна відповість на свавільні кроки російського МЗС з терпінням та тверезістю.

Нагадаємо, 13 липня Афіни вислали двох російських дипломатів і заборонили їм в'їзд, а ще двох співробітників диппредставництва не пустили в країну. Їх звинувачують у втручанні у внутрішні справи Греції. Вони намагалися розширити російський вплив у Греції, а також не допустити укладення угоди між Грецією та Македонією щодо назви цієї країни.



Раніше міністр закордонних справ Греції Нікос Котзіас звинуватив Росію у спробі підірвати угоду з Македонією про перейменування.