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У Греції членам РПЦ відмовляють у візах: до чого тут Україна

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Греція відмовляє в отриманні візи священикам РПЦ
Греція відмовляє в отриманні візи священикам РПЦ / Фото з відкритих джерел

Священики Російської православної церкви мають складнощі з отриманням шенгенської візи через консульство Греції. Ситуація пов'язана з конфліктом, що триває між РПЦ та патріархом Константинопольським щодо надання автокефалії Українській православній церкві.

Про це повідомляє BBC з посиланням на власні джерела.

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Це політика грецького уряду. Тепер священики РПЦ сприймаються як потенційні шпигуни і агенти впливу,
– розповіло джерело, близьке до Константинополя.

Також зазначається, що в РПЦ та Константинополі повідомили, що складнощі з отриманням документів пов'язані з процесом отримання томосу УПЦ.

Так, настоятель храму Сергія Радонежського у Москві Віктор Біксей двічі подавався на візу і отримав відмову з формулюванням "немає підстав для перебування на території Греції".

"У нас був придбаний тур, оплачені квитки, заброньований готель. Моїй матінці (дружині) і шістьом дітям дали візу, а мені – ні", – розповів Біксей.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ Греції викликало російського посла Андрія Маслова.

До цього, 13 липня Афіни вислали двох російських дипломатів і заборонили їм в'їзд, а ще двох співробітників диппредставництва не пустили в країну. Їх звинувачують у втручанні у внутрішні справи Греції. Вони намагалися розширити російський вплив у Греції, а також не допустити укладення угоди між Грецією та Македонією щодо назви цієї країни.

Теги: Новини України Новини політики Новини Росії РПЦ УПЦ КП Греція
Джерело: 24 Канал
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