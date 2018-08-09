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В Греции членам РПЦ отказывают в визах: при чем здесь Украина

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Греция отказывает в получении визы священникам РПЦ
Греция отказывает в получении визы священникам РПЦ / Фото из открытых источников

Священники Русской православной церкви имеют сложности с получением шенгенской визы через консульство Греции. Ситуация связана с конфликтом, который продолжается между РПЦ и патриархом Константинопольским о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви.

Об этом сообщает BBC со ссылкой на собственные источники.

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Это политика греческого правительства. Теперь священники РПЦ воспринимаются как потенциальные шпионы и агенты влияния,
– рассказал источник, близкий к Константинополю.

Также отмечается, что в РПЦ и Константинополе сообщили, что сложности с получением документов связаны с процессом получения томоса УПЦ.

Так, настоятель храма Сергия Радонежского в Москве Виктор Биксей дважды подавался на визу и все три раза получил отказ с формулировкой "нет оснований для пребывания на территории Греции".

"У нас был приобретен тур, оплачены билеты, забронирован отель. Моей матушке (жене) и шестерым детям дали визу, а мне – нет", – рассказал Биксей.

Напомним, министерство иностранных дел Греции вызвало российского посла Андрея Маслова.

До этого, 13 июля Афины выслали двух российских дипломатов и запретили им въезд, а еще двух сотрудников диппредставительства не пустили в страну. Их обвиняют во вмешательстве во внутренние дела Греции. Они пытались расширить российское влияние в Греции, а также не допустить заключения соглашения между Грецией и Македонией по поводу названия этой страны.

Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Греция УПЦ КП РПЦ
Источник: 24 Канал
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