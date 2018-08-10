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В Греции отреагировали на высылку Москвой дипломатов обвинив Россию во вмешательстве

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В Греции назвали действия Москвы произволом, необоснованными и мстительными
В Греции назвали действия Москвы произволом, необоснованными и мстительными / Фото из открытых источников

Министерство иностранных дел Греции назвало высылку греческих дипломатов Москвой своевольным и необоснованным шагом с характером мести.

Об этом говорится в заявлении МИД Греции.

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Отмечается, что Греция как суверенное государство с длинной историей требует уважения и равенства отношений с каждой третьей стороной.

В министерстве отметили, что действия МИД России не основываются на аналогичных мотивах, которое имело решение Греции обладая доказательствами незаконных действий российских чиновников и граждан в стране.

"Однако решение России можно охарактеризовать, как произвольное, необоснованное и мстительное", – говорится в заявлении.

В ведомстве подчеркнули, что ни одна из стран мира не потерпит попыток подкупа правительственных чиновников и вмешательства во внутренние дела страны.

Россия на данный момент показывает, что, скорее всего, не способна понять принципы внешней политики Греции. С тех пор она воюет вместе с Турцией выступая, как вооруженный партнер и предоставляет Анкаре ряд средств безопасности, она неуклонно отходит от позиций, соответствующих уровню дружбы и сотрудничества, который характеризовал отношения между Грецией и Россией в течение 190 лет. Это показывает, что она не понимает, что в Греции есть свои интересы и критерии в международной политике,
– заявили в МИД Греции.

МИД Греции отметил в заявлении, что страна ответит на произвольные шаги российского МИД с терпением и трезвостью.

Напомним, 13 июля Афины выслали двоих российских дипломатов и запретили им въезд, а еще двоих сотрудников диппредставительства не пустили в страну. Их обвиняют во вмешательстве во внутренние дела Греции. Они пытались расширить российское влияние в Греции, а также не допустить заключения соглашения между Грецией и Македонией о названии этой страны.

Ранее министр иностранных дел Греции Никос Кодзиас обвинил Россию в попытке подорвать соглашение с Македонией о переименовании.

Теги: Новости России Новости политики Греция
Источник: 24 Канал
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