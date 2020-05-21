Грецию и Албанию поразили разрушительные землетрясения: фото

Вблизи греческого побережья в ночь на 21 мая произошел мощное землетрясение магнитудой 5,9 балла. Его эпицентр расположен в Средиземном море на глубине более 30 километров.

Землетрясение произошел в 2:43 ночи 21 мая. Эпицентр расположен в 238 километрах от города Пилос, пишет CNN Greece.

К слову Земля дрогнула: сильное землетрясение произошло на западе США-видео

Местные сейсмологи характеризуют землетрясение как "разрушительное". В Средиземном море землетрясения вблизи Греции – не редкость. Впрочем зачастую они не такие мощные.

Толчки и последствия землетрясения были ощутимы сразу в 6 соседних странах:

Греции;

Мальте;

Италия;

Албании;

Хорватии;

Косово.



Эпицентр землетрясения у берегов Греции

Информации о серьезных разрушениях нет. Похоже, подземные толчки не нанесли значительного ущерба побережью Греции или любой другой страны, расположенной неподалеку.