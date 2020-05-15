Земля содрогнулась: на западе США произошло землетрясение – видео

В штате Невада, на западе США, 15 мая произошло сильное землетрясение. Сила толчков достигла магнитуды 6,4. О жертвах и возможных разрушениях пока ничего неизвестно.

Подземные толчки зафиксировали в 13:03 по киевскому времени на расстоянии 57 километров от города Тонопа в Неваде. Об этом сообщает AP со ссылкой на Геологическую службу США.

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Эпицентр землетрясения находился в горном массиве Сьерра-Невада на глубине 7,6 километра.

Информации о разрушениях или пострадавших людей пока что нет.

Жители штата Калифорния в соцсетях утверждают, что почувствовали сильные толчки.

Землетрясение в Неваде: смотрите видео

Уже не первое землетрясение в США в этом году

В конце марта на северо-западе США в штате Айдахо произошли два землетрясения. Первое землетрясение магнитудой 6,5 зафиксировали в 2:52 по Киеву.

Эпицентр толчков залегал на глубине 10 км. Через полчаса произошло второе землетрясение магнитудой 4,6. Эпицентр также залегал на глубине 10 км. К счастью, обошлось бех жертв.

Городок Тонопа на карте США: