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Земля содрогнулась: на западе США произошло землетрясение – видео

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Землетрясение в США в штате Невада 15 мая 2020 – видео
Землетрясение в Неваде / AP

В штате Невада, на западе США, 15 мая произошло сильное землетрясение. Сила толчков достигла магнитуды 6,4. О жертвах и возможных разрушениях пока ничего неизвестно.

Подземные толчки зафиксировали в 13:03 по киевскому времени на расстоянии 57 километров от города Тонопа в Неваде. Об этом сообщает AP со ссылкой на Геологическую службу США.

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Эпицентр землетрясения находился в горном массиве Сьерра-Невада на глубине 7,6 километра.

Информации о разрушениях или пострадавших людей пока что нет.

Жители штата Калифорния в соцсетях утверждают, что почувствовали сильные толчки.

Землетрясение в Неваде: смотрите видео

Уже не первое землетрясение в США в этом году

В конце марта на северо-западе США в штате Айдахо произошли два землетрясения. Первое землетрясение магнитудой 6,5 зафиксировали в 2:52 по Киеву.

Эпицентр толчков залегал на глубине 10 км. Через полчаса произошло второе землетрясение магнитудой 4,6. Эпицентр также залегал на глубине 10 км. К счастью, обошлось бех жертв.

Городок Тонопа на карте США:

 

Автор: Эмал Наби
Теги: Новости США Стихийный бедствия Землетрясение
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