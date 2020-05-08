В Иране произошло мощное землетрясение, есть жертвы: фото
В Иране на границах провинций Тегеран и Мазендеран в ночь на 8 мая произошло землетрясение магнитудой 5,1. По меньшей мере 7 человек получили ранения, а 1 человек погиб.
Министр здравоохранения Ки Ануш Джаханпур в твиттере сообщил о пострадавших. Он призвал сохранять спокойствие и дистанцию из-за эпидемии коронавируса.
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Ближайшими городами к эпицентру землетрясения являются Демавенд, Рудехен и Бумехен, пишет Fars. Эпицентр толчков находился в 58 километрах к востоку от иранской столицы на глубине 10 километров.
Тысячи людей провели на улице всю ночь из-за стихии. Иранцы публикуют фото в соцсетях, на некоторых видно, что дома серьезно обвалились.
Сейчас на месте событий работают спасатели.