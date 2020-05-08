В Иране произошло мощное землетрясение, есть жертвы: фото

В Иране на границах провинций Тегеран и Мазендеран в ночь на 8 мая произошло землетрясение магнитудой 5,1. По меньшей мере 7 человек получили ранения, а 1 человек погиб.

Министр здравоохранения Ки Ануш Джаханпур в твиттере сообщил о пострадавших. Он призвал сохранять спокойствие и дистанцию из-​​за эпидемии коронавируса.

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Ближайшими городами к эпицентру землетрясения являются Демавенд, Рудехен и Бумехен, пишет Fars. Эпицентр толчков находился в 58 километрах к востоку от иранской столицы на глубине 10 километров.

Тысячи людей провели на улице всю ночь из-за стихии. Иранцы публикуют фото в соцсетях, на некоторых видно, что дома серьезно обвалились.

Сейчас на месте событий работают спасатели.

iran; This recent #earthquake in #Tehran With 5.1 magnitude has so far led to 2 dead & 22 injured.



ICHR strongly calls on the government of #Iran to take serious & urgent actions to organize rescue & health care assistance, since the country is already in crisis of #COVID19. pic.twitter.com/XVb01C4giw — International Center For Human Rights (@ICHRCanada) May 8, 2020

People are coming out into the streets after a 5.1 richter earthquake just hit near Tehran. Aftershocks are possible. An official in #Iran’s National Crisis Org has told people to maintain social distancing as they get out of their homes. pic.twitter.com/5E0oYc9MfJ — Sina Toossi (@SinaToossi) May 7, 2020