В Ірані стався потужний землетрус, є жертви: фото
В Ірані на кордонах провінцій Тегеран і Мазендеран у ніч на 8 травня стався землетрус магнітудою 5,1. Щонайменше 7 осіб отримали поранення, а 1 людина загинула.
Міністр охорони здоров'я Кі Ануш Джаханпур у твітері повідомив про постраждалих. Він закликав зберігати спокій і дистанцію через епідемію коронавірусу.
Раніше На Закарпатті зафіксували землетрус
Найближчими містами до епіцентру землетрусу є Демавенд, Рудехен і Бумехен, пише Fars. Епіцентр поштовхів був в 58 кілометрах на схід від іранської столиці на глибині 10 кілометрів.
Тисячі людей провели на вулиці цілу ніч через стихію. Іранці публікують фото з у соцмережах, на деяких видно, що будинки серйозно обвалились.
Наразі на місці подій працюють рятувальники.