В Ірані стався потужний землетрус, є жертви: фото

В Ірані на кордонах провінцій Тегеран і Мазендеран у ніч на 8 травня стався землетрус магнітудою 5,1. Щонайменше 7 осіб отримали поранення, а 1 людина загинула.

Міністр охорони здоров'я Кі Ануш Джаханпур у твітері повідомив про постраждалих. Він закликав зберігати спокій і дистанцію через епідемію коронавірусу.

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Найближчими містами до епіцентру землетрусу є Демавенд, Рудехен і Бумехен, пише Fars. Епіцентр поштовхів був в 58 кілометрах на схід від іранської столиці на глибині 10 кілометрів.

Тисячі людей провели на вулиці цілу ніч через стихію. Іранці публікують фото з у соцмережах, на деяких видно, що будинки серйозно обвалились.

Наразі на місці подій працюють рятувальники.

iran; This recent #earthquake in #Tehran With 5.1 magnitude has so far led to 2 dead & 22 injured.



ICHR strongly calls on the government of #Iran to take serious & urgent actions to organize rescue & health care assistance, since the country is already in crisis of #COVID19. pic.twitter.com/XVb01C4giw — International Center For Human Rights (@ICHRCanada) May 8, 2020

People are coming out into the streets after a 5.1 richter earthquake just hit near Tehran. Aftershocks are possible. An official in #Iran’s National Crisis Org has told people to maintain social distancing as they get out of their homes. pic.twitter.com/5E0oYc9MfJ — Sina Toossi (@SinaToossi) May 7, 2020