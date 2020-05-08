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      В Ірані стався потужний землетрус, є жертви: фото

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      Землетрус в Ірані 7-8 травня 2020 року: жертви, постраждалі - фото
      Іранці вийшли на вулиці / twitter.com/SinaToossi

      В Ірані на кордонах провінцій Тегеран і Мазендеран у ніч на 8 травня стався землетрус магнітудою 5,1. Щонайменше 7 осіб отримали поранення, а 1 людина загинула.

      Міністр охорони здоров'я Кі Ануш Джаханпур у твітері повідомив про постраждалих. Він закликав зберігати спокій і дистанцію через епідемію коронавірусу.

      Раніше На Закарпатті зафіксували землетрус

      Найближчими містами до епіцентру землетрусу є Демавенд, Рудехен і Бумехен, пише Fars.  Епіцентр поштовхів був в 58 кілометрах на схід від іранської столиці на глибині 10 кілометрів.

      Тисячі людей провели на вулиці цілу ніч через стихію. Іранці публікують фото з у соцмережах, на деяких видно, що будинки серйозно обвалились. 

      Наразі на місці подій працюють рятувальники.

       

      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Постраждалі Стихійні лиха Землетрус Жертви Іран
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