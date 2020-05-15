Земля здригнулась: сильний землетрус стався на заході США – відео

У штаті Невада, що на заході США, 15 травня стався сильний землетрус. Сила поштовхів сягнула магнітуди 6,4. Про жертви і можливі руйнування наразі нічого невідомо.

Підземні поштовхи зафіксували о 13:03 за київським часом на відстані 57 кілометрів від містечка Тонопа у Неваді. Про це повідомляє AP з посиланням на Геологічну службу США.

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Епіцентр землетрусу був в гірському масиві Сьєрра-Невада на глибині 7,6 кілометра.

Інформації про руйнування або постраждалих людей наразі немає.

Мешканці штату Каліфорнія в соцмережах стверджують, що відчули значні поштовхи.

Землетрус у Неваді: дивіться відео

Вже не перший землетрус у США цього року

Наприкінці березня на північному заході США в штаті Айдахо сталися два землетруси. Перший землетрус магнітудою 6,5 зафіксували о 02:52 за Києвом.

Епіцентр поштовхів залягав на глибині 10 км. Через півгодини стався другий землетрус магнітудою 4,6. Спалах також залягав на глибині 10 км. На щастя, жертв вдалося уникнути.

Містечко Тонопа на карті США: