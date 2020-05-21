Поблизу узбережжя Греції трапився потужний землетрус: деталі

Поблизу грецького узбережжя у ніч на 21 травня трапився потужний земелетрус магнітудою 5,9 бала. Його епіцентр розташований у Середземному морі на глибині понад 30 кілометрів.

Землетрус трапився о 2:43 ночі 21 травня. Епіцентр розташований за 238 кілометрів від міста Пілос, пише CNN Greece.

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Місцеві сейсмологи характеризують землетрус як "руйнівний". У Середземному морі землетруси поблизу Греції – не рідкість. Втім зачасту вони не такі потужні.

Поштовхи та наслідки землетрусу були відчутні одразу в 6 сусідніх країнах:

Греції;

Мальті;

Італії;

Албанії;

Хорватії;

Косово.



Епіцентр землетрусу біля берегів Греції

Інформації про якісь серйозні руйнування немає. Схоже, підземні поштовхи не завдали значної шкоди узбережжю Греції чи будь-якої іншої країни, розташованої неподалік.