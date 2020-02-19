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      Грецию и Испанию накрыли массовые протесты: что известно – фото, видео

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      В греческой столице не ходят ни метро, ни городские автобусы, ни троллейбусы, а все из-за протестов людей. А на юге Испании фермеры перекрыли несколько местных автобанов – в течение нескольких часов движение трассами было заблокировано. Почему бастуют европейцы – читайте дальше.

      Греция

      Обычно в порту в Афинах оживленное движение судов, но не сейчас. Моряки вышли на общенациональную забастовку. Греки выступают против пенсионной реформы, предложенной правительством.

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      "Это означает, что мы будем получать пенсию уже совсем старыми, или же даже тогда, когда нас положат в гроб. Это означает уменьшение социального страхования. А это для нас не только пенсия. Это также вакцинация наших детей. И все это вызывающе урезают", – рассказал протестующий Манолис Харацис.


      Люди выступают против пенсионной реформы

      Из-за  планов правительства отдать социальное страхование частным компаниям и урезать социальные выплаты столичные перевозчики прекратили работу. К ним присоединились работники общественных служб и медицинских учреждений. 


      Из-за протестыов в Афинах образовались масштабные пробки / Фото Yorgos Karahalis


      Перевозчики прекратили работу из-за пенсионной реформы / Фото Yorgos Karahalis

      К центру Афин вышло 10 тысяч протестующих, выразить свое несогласие с планами правительства.

      Они снова пытаются загнать нас в нищету, в неизвестность. Если они проведут приватизацию страховых фондов и фондов социальной защиты, мы станем бедняками,
      - сказал протестующий Кристодулос Эфтимиу.

      Правительство передало пенсионную реформу на рассмотрение парламента. И пока не известно, на чью сторону станут депутаты: народа или министров.

      "Новый закон, предложенный правительством, лишает нас права на социальное страхование, в частную сферу переводят такие важные вопросы как пенсионные выплаты, здравоохранение и социальную защиту. Для нас это повод для войны", – отметил протестующий Алекос Пиракис.

      Испания

      Неспокойно также в испанском регионе Эстремадура. Местные фермеры заблокировали автобаны, а все из-за несправедливых цен на сельскохозяйственную продукцию.

      "Цены на нашу продукцию не меняются последние 30 лет. Так больше продолжаться не может", - рассказал протестующий Иполито Инсьера.


      Протест фермеров в Испании / Фото Alicia Leon

      Митингуют фермеры уже несколько недель подряд. Их доходы сокращаются последние несколько лет из-за роста затрат на удобрения и топливо и конкуренции со стороны более дешевой импортной продукции. А также из-за политики крупных торговых сетей, которые держат закупочные цены на одном уровне. При таких условиях производство сельскохозяйственных товаров становится просто невыгодным.

      "Люди в селах стареют. Молодые люди не желают продолжать дело родителей. Если мы не начнем действовать, то села просто вымрут", – сказал фермер Андре Домингес.


      В течение нескольких часов движение по трассам было заблокировано / фото Alicia Leon


      Фермеры заблокировали трассы из-за несправедливых цен на сельскохозяйственную продукцию / фото Alicia Leon

      Учитывая критическую ситуацию, профсоюзы и правительство начали консультации, чтобы решить проблему. Впрочем, пока никаких решений не достигнуто.

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      Автор: Мария Савчук
      Теги: Пенсия Новости политики Греция Протесты
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