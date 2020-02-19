Грецию и Испанию накрыли массовые протесты: что известно – фото, видео

В греческой столице не ходят ни метро, ни городские автобусы, ни троллейбусы, а все из-за протестов людей. А на юге Испании фермеры перекрыли несколько местных автобанов – в течение нескольких часов движение трассами было заблокировано. Почему бастуют европейцы – читайте дальше.

Греция

Обычно в порту в Афинах оживленное движение судов, но не сейчас. Моряки вышли на общенациональную забастовку. Греки выступают против пенсионной реформы, предложенной правительством.

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"Это означает, что мы будем получать пенсию уже совсем старыми, или же даже тогда, когда нас положат в гроб. Это означает уменьшение социального страхования. А это для нас не только пенсия. Это также вакцинация наших детей. И все это вызывающе урезают", – рассказал протестующий Манолис Харацис.



Люди выступают против пенсионной реформы

Из-за планов правительства отдать социальное страхование частным компаниям и урезать социальные выплаты столичные перевозчики прекратили работу. К ним присоединились работники общественных служб и медицинских учреждений.



Из-за протестыов в Афинах образовались масштабные пробки / Фото Yorgos Karahalis



Перевозчики прекратили работу из-за пенсионной реформы / Фото Yorgos Karahalis

К центру Афин вышло 10 тысяч протестующих, выразить свое несогласие с планами правительства.

Они снова пытаются загнать нас в нищету, в неизвестность. Если они проведут приватизацию страховых фондов и фондов социальной защиты, мы станем бедняками,

- сказал протестующий Кристодулос Эфтимиу.

Правительство передало пенсионную реформу на рассмотрение парламента. И пока не известно, на чью сторону станут депутаты: народа или министров.



"Новый закон, предложенный правительством, лишает нас права на социальное страхование, в частную сферу переводят такие важные вопросы как пенсионные выплаты, здравоохранение и социальную защиту. Для нас это повод для войны", – отметил протестующий Алекос Пиракис.

Испания

Неспокойно также в испанском регионе Эстремадура. Местные фермеры заблокировали автобаны, а все из-за несправедливых цен на сельскохозяйственную продукцию.

"Цены на нашу продукцию не меняются последние 30 лет. Так больше продолжаться не может", - рассказал протестующий Иполито Инсьера.



Протест фермеров в Испании / Фото Alicia Leon

Митингуют фермеры уже несколько недель подряд. Их доходы сокращаются последние несколько лет из-за роста затрат на удобрения и топливо и конкуренции со стороны более дешевой импортной продукции. А также из-за политики крупных торговых сетей, которые держат закупочные цены на одном уровне. При таких условиях производство сельскохозяйственных товаров становится просто невыгодным.

"Люди в селах стареют. Молодые люди не желают продолжать дело родителей. Если мы не начнем действовать, то села просто вымрут", – сказал фермер Андре Домингес.



В течение нескольких часов движение по трассам было заблокировано / фото Alicia Leon



Фермеры заблокировали трассы из-за несправедливых цен на сельскохозяйственную продукцию / фото Alicia Leon

Учитывая критическую ситуацию, профсоюзы и правительство начали консультации, чтобы решить проблему. Впрочем, пока никаких решений не достигнуто.