00:31
19 лют 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      БІЙ БІЛЯ ЗОЛОТОГО РЕВОЛЮЦІЯ ГІДНОСТІ КОРОНАВІРУС 2020 РИНОК ЗЕМЛІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Двійники Путіна хочуть змагатися з Рівзами. Геніальна схема Рогозіна
      Вєсті Кремля
      22:02, 18 лютого
      Вєсті.UA: Послання миру від Януковича. Політичний вертеп Авакова
      Вєсті.UA
      20:14, 18 лютого
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      БІЙ БІЛЯ ЗОЛОТОГО РЕВОЛЮЦІЯ ГІДНОСТІ КОРОНАВІРУС 2020 РИНОК ЗЕМЛІ

      Грецію та Іспанію накрили масові протести: що відомо – фото, відео

      1

      У грецькій столиці не курсує ані метро, ані міські автобуси, ані тролейбуси, а все через протести людей. А на півдні Іспанії фермери перекрили кілька місцевих автобанів – упродовж кількох годин рух трасами був заблокований. Чому страйкують європейці – читайте далі.

      Греція

      Зазвичай у порту в Афінах жвавий рух суден, але не зараз. Моряки вийшли на загальнонаціональний страйк. Греки виступають проти пенсійної реформи, запропонованої урядом.

      До слова: У Польщі шахтарі протестують проти вугілля з Росії – фото

      "Це означає, що ми будемо отримувати пенсію вже зовсім старими, або ж навіть тоді, коли нас покладуть у труну. Це означає зменшення соціального страхування. А це для нас не лише пенсія. Це також вакцинація наших дітей. Це охорона здоров'я. І все це зухвало урізають", – розповів протестувальник Маноліс Харацис.


      Люди виступають проти пенсійної реформи 

      Через плани уряду віддати соціальне страхування приватним компаніям та урізати соціальні виплати столичні перевізники припинили роботу. До них приєдналися працівники громадських служб та медичних закладів. 


      Через протести в Афінах утворились масштабні корки / Фото Yorgos Karahalis


      Перевізники припинили роботу через пенсійну реформу / Фото Yorgos Karahalis

      До середмістя Афін вийшло 10 тисяч протестувальників, висловити свою незгоду з планами уряду.

      Вони знову намагаються загнати нас у бідність, у непевність. Якщо вони проведуть приватизацію страхових фондів та фондів соціального захисту, ми станемо бідняками,
      – сказав протестувальник Крістодулос Ефтіміу.

      Уряд передав пенсійну реформу на розгляд парламенту. І поки не відомо, на чий бік стануть депутати: народу чи міністрів.

      "Новий закон, запропонований урядом, позбавляє нас права на соціальне страхування, у приватну сферу переводять такі важливі питання як пенсійні виплати, охорона здоров'я та соціальний захист. Для нас це привід для війни", – зазначив протестувальник Алекос Піракіс.

      Іспанія

      Неспокійно також в іспанському регіоні Естремадура. Місцеві фермери заблокували автобани, а все через несправедливі ціни на сільськогосподарську продукцію.

      "Ціни на нашу продукцію не змінюються останні 30 років. Так більше тривати не може", – розповів протестувальник Іполіто Інсьєра.


      Протест фермерів в Іспанії / Фото Alicia Leon

      Мітингують фермери вже кілька тижнів поспіль. Їхні статки скорочуються останні кілька років через зростання витрат на добрива і пальне та конкуренцію з боку дешевшої імпортної продукції. А також через політику великих торговельних мереж, які тримають закупівельні ціни на одному рівні. За таких умов виробництво сільськогосподарських товарів стає просто не вигідним.

      "Люди в селах старіють. Молоді люди не бажають продовжувати справу батьків. Якщо ми не почнемо діяти, то села просто вимруть", – сказав фермер Андре Домінгес.


      Упродовж кількох годин рух трасами був заблокований / Фото Alicia Leon


      Фермери заблокували траси через несправедливі ціни на сільськогосподарську продукцію / Фото Alicia Leon

      З огляду на критичну ситуацію профспілки та уряд почали консультації, аби розв'язати проблему. Втім поки жодних рішень не досягнуто.

      Ми годину чекали наказу відстрілюватись, – волонтерка емоційно розповіла про бій біля Золотого
      18 лютого
      6186
      Автор: Марія Савчук
      Теги: Пенсія Новини політики Греція Протести
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      18 лютого , 22:45 Головні новини 18 лютого: атака бойовиків на Донбасі, роковини розстрілів на Євромайдані
      Емал Набі 641
      18 лютого , 22:20 Шості роковини розстрілів на Майдані: не маємо права забути!
      Уляна Супрун 160
      17 лютого , 18:25 Вбудовані касетні (cassette) електрокаміни: особливості, види, відмінність
      643
      18 лютого , 10:07 Для нас на першому місці Батьківщина – інтерв'ю із Kozak System
      Рузана Ємельянова 707
      18 лютого , 19:00 Чи стане коронавірус спусковим гачком кризи?
      Ігор Гуменний 1043
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук