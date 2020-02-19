Грецію та Іспанію накрили масові протести: що відомо – фото, відео

У грецькій столиці не курсує ані метро, ані міські автобуси, ані тролейбуси, а все через протести людей. А на півдні Іспанії фермери перекрили кілька місцевих автобанів – упродовж кількох годин рух трасами був заблокований. Чому страйкують європейці – читайте далі.

Греція

Зазвичай у порту в Афінах жвавий рух суден, але не зараз. Моряки вийшли на загальнонаціональний страйк. Греки виступають проти пенсійної реформи, запропонованої урядом.

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"Це означає, що ми будемо отримувати пенсію вже зовсім старими, або ж навіть тоді, коли нас покладуть у труну. Це означає зменшення соціального страхування. А це для нас не лише пенсія. Це також вакцинація наших дітей. Це охорона здоров'я. І все це зухвало урізають", – розповів протестувальник Маноліс Харацис.



Люди виступають проти пенсійної реформи

Через плани уряду віддати соціальне страхування приватним компаніям та урізати соціальні виплати столичні перевізники припинили роботу. До них приєдналися працівники громадських служб та медичних закладів.



Через протести в Афінах утворились масштабні корки / Фото Yorgos Karahalis



Перевізники припинили роботу через пенсійну реформу / Фото Yorgos Karahalis

До середмістя Афін вийшло 10 тисяч протестувальників, висловити свою незгоду з планами уряду.

Вони знову намагаються загнати нас у бідність, у непевність. Якщо вони проведуть приватизацію страхових фондів та фондів соціального захисту, ми станемо бідняками,

– сказав протестувальник Крістодулос Ефтіміу.

Уряд передав пенсійну реформу на розгляд парламенту. І поки не відомо, на чий бік стануть депутати: народу чи міністрів.

"Новий закон, запропонований урядом, позбавляє нас права на соціальне страхування, у приватну сферу переводять такі важливі питання як пенсійні виплати, охорона здоров'я та соціальний захист. Для нас це привід для війни", – зазначив протестувальник Алекос Піракіс.

Іспанія

Неспокійно також в іспанському регіоні Естремадура. Місцеві фермери заблокували автобани, а все через несправедливі ціни на сільськогосподарську продукцію.

"Ціни на нашу продукцію не змінюються останні 30 років. Так більше тривати не може", – розповів протестувальник Іполіто Інсьєра.



Протест фермерів в Іспанії / Фото Alicia Leon

Мітингують фермери вже кілька тижнів поспіль. Їхні статки скорочуються останні кілька років через зростання витрат на добрива і пальне та конкуренцію з боку дешевшої імпортної продукції. А також через політику великих торговельних мереж, які тримають закупівельні ціни на одному рівні. За таких умов виробництво сільськогосподарських товарів стає просто не вигідним.

"Люди в селах старіють. Молоді люди не бажають продовжувати справу батьків. Якщо ми не почнемо діяти, то села просто вимруть", – сказав фермер Андре Домінгес.



Упродовж кількох годин рух трасами був заблокований / Фото Alicia Leon



Фермери заблокували траси через несправедливі ціни на сільськогосподарську продукцію / Фото Alicia Leon

З огляду на критичну ситуацію профспілки та уряд почали консультації, аби розв'язати проблему. Втім поки жодних рішень не досягнуто.