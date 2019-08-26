Грецию охватили масштабные лесные пожары, людей эвакуируют: фото, видео

В Греции бушуют сильные лесные пожары, из-за чего идет эвакуация местных жителей и туристов из отелей и пляжей в опасных зонах. Огонь пытаются обуздать сотни пожарных.

Пожары быстро распространяются из-за сухой жаркой погоды и сильных порывов ветра, разносящих огонь. К тушению пожаров уже привлекли свыше 700 спасателей, пишет BBC.

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Один из самых страшных пожаров бушует на острове Самос. Там власть была вынуждена эвакуировать сотни людей из нескольких отелей и пляжей.

Также береговая охрана забирает людей с пляжей Гликориза и Протеи. Кроме того, служба гражданской защиты Греции предупредила о высоком риске пожаров, которые уже охватили юг страны и остров Крит.

Масштабные лесные пожары в Греции / фото с Twitter

Отметим, что в Греции часто бывают лесные пожары, поскольку летом температура воздуха сильно поднимается.

de dag na de brand #Samos pic.twitter.com/AYAVYSyXtP — Ook wel bekend als Karel (@leraK55) August 25, 2019

В начале августа сильные пожары бушевали на греческом острове Эвбея. Тогда стихия охватила десятки квадратных километров леса, а дымовая завеса протянулась по небу на сотни километров и достигла соседних Афин. Власти также объявляли эвакуацию, а люди срочно покидали дома.