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      Грецию охватили масштабные лесные пожары, людей эвакуируют: фото, видео

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      Лесные пожары в Греции
      Лесные пожары в Греции / Фото с Тwitter

      В Греции бушуют сильные лесные пожары, из-за чего идет эвакуация местных жителей и туристов из отелей и пляжей в опасных зонах. Огонь пытаются обуздать сотни пожарных.

      Пожары быстро распространяются из-за сухой жаркой погоды и сильных порывов ветра, разносящих огонь. К тушению пожаров уже привлекли свыше 700 спасателей, пишет BBC.

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      Один из самых страшных пожаров бушует на острове Самос. Там власть была вынуждена эвакуировать сотни людей из нескольких отелей и пляжей.

      Также береговая охрана забирает людей с пляжей Гликориза и Протеи. Кроме того, служба гражданской защиты Греции предупредила о высоком риске пожаров, которые уже охватили юг страны и остров Крит.

      Масштабные лесные пожары в Греции / фото с Twitter

      Отметим, что в Греции часто бывают лесные пожары, поскольку летом температура воздуха сильно поднимается.

       

       

       

      В начале августа сильные пожары бушевали на греческом острове Эвбея. Тогда стихия охватила десятки квадратных километров леса, а дымовая завеса протянулась по небу на сотни километров и достигла соседних Афин. Власти также объявляли эвакуацию, а люди срочно покидали дома.

      blog_ava
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      26 августа
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      Теги: Пожар Чрезвычайное происшествие Стихийный бедствия Греция
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