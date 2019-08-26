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      Грецію охопили масштабні лісові пожежі, людей евакуюють: фото, відео

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      Лісові пожежі у Греції
      Лісові пожежі у Греції / Фото з Тwitter

      У Греції вирують сильні лісові пожежі, через що триває евакуація місцевих жителів та туристів з готелів і пляжів у небезпечних зонах. Вогонь намагаються приборкати сотні пожежників.

      Пожежі швидко поширюються через суху спекотну погоду і сильні пориви вітру, який розносить вогонь. До гасіння пожеж вже залучили понад 700 рятувальників, пише BBC.

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      Одна з найстрашніших пожеж вирує на острові Самос. Там влада змушена була евакуювати сотні людей з кількох готелів та пляжів.

      Також берегова охорона забирає людей з пляжів Глікоріза та Протеї. Окрім того, служба цивільного захисту Греції попередила про високий ризик пожеж, які вже охопили південь країни та острів Крит.

      Масштабні лісові пожежі у Греції / фото з Twitter

      Зауважимо, лісові пожежі часто трапляються у Греції, оскільки влітку температура повітря сильно піднімається.

       

       

       

      На початку серпня сильні пожежі вирували на грецькому острові Евбея. Тоді стихія охопила десятки квадратних кілометрів лісу, а димова завіса простяглась небом на сотні кілометрів та досягла сусідніх Афін. Влада також оголошувала евакуацію, алюди терміново покидали домівки.

      blog_ava
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      26 серпня
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      Теги: Пожежа Греція Стихійні лиха Надзвичайні ситуації
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