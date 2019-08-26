Грецію охопили масштабні лісові пожежі, людей евакуюють: фото, відео

У Греції вирують сильні лісові пожежі, через що триває евакуація місцевих жителів та туристів з готелів і пляжів у небезпечних зонах. Вогонь намагаються приборкати сотні пожежників.

Пожежі швидко поширюються через суху спекотну погоду і сильні пориви вітру, який розносить вогонь. До гасіння пожеж вже залучили понад 700 рятувальників, пише BBC.

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Одна з найстрашніших пожеж вирує на острові Самос. Там влада змушена була евакуювати сотні людей з кількох готелів та пляжів.

Також берегова охорона забирає людей з пляжів Глікоріза та Протеї. Окрім того, служба цивільного захисту Греції попередила про високий ризик пожеж, які вже охопили південь країни та острів Крит.

Масштабні лісові пожежі у Греції / фото з Twitter

Зауважимо, лісові пожежі часто трапляються у Греції, оскільки влітку температура повітря сильно піднімається.

de dag na de brand #Samos pic.twitter.com/AYAVYSyXtP — Ook wel bekend als Karel (@leraK55) August 25, 2019

На початку серпня сильні пожежі вирували на грецькому острові Евбея. Тоді стихія охопила десятки квадратних кілометрів лісу, а димова завіса простяглась небом на сотні кілометрів та досягла сусідніх Афін. Влада також оголошувала евакуацію, алюди терміново покидали домівки.