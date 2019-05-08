Green Card-2020: известны результаты визовой лотереи США, но сайт не работает

Результаты визовой лотереи Green Card на 2020 год стали известны 7 мая в 19:00. Однако, пока участники розыгрыша не могут их проверить, ведь сайт Государственного департамента не работает.

Все участники лотереи смогут проверить, есть ли их фамилии в списке победителей, до 30 сентября 2020 года. Всего в ней разыграли 50 тысяч грин-карт на 2020 год.

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Регистрация на программу DV-2020 Diversity Visa началась еще 3 октября 2018 года и длилась один месяц – до 6 ноября 2018 года.

В визовой лотерее имеют право принимать участие уроженцы всех стран, за исключением жителей Бангладеш, Бразилии, Великобритании (за исключением Северной Ирландии) и ее независимых территорий, Вьетнама, Гаити, Доминиканской Республики, Канады, материкового Китая, Колумбии, Мексики, Нигерии, Пакистана, Перу, Сальвадора, Филиппин, Южной Кореи и Ямайки.

Что такое Green Card? Ежегодно Государственный департамент США проводит программу розыгрыша иммиграционных виз – лотерею Diversity Immigrant Visa Program. Кандидаты должны в определенный период времени зарегистрироваться в системе и соответствовать простым, но строгим требованиям. Победителей выбирают случайно, а визы – так называемые грин-карты, распределяются по принципу разнообразия между шестью географическими регионами, и ни одна страна не может получить более 7% доступных виз в течение одного года.



Грин-карта является удостоверением постоянного жителя США, который не имеет их гражданства. Она дает право на работу, льготы на образование и возможность претендовать на гражданство.



Действующий президент США Дональд Трамп ведет жесткую антимиграционную политику и даже требовал отменить лотерею Green Card.

Как проверить результаты розыгрыша Green Card-2020?

Проверить свой статус можно будет на сайте www.dvlottery.state.gov. Для этого нужно ввести номер участника лотереи, а также указать имя, фамилию и год рождения. Если на странице показывает лист со штрих-кодом и вашими данными – вы выиграли.

Заметим, это единственный способ узнать о результатах лотереи. Никаких электронных или обычных писем Госдепартамент не присылает.

Однако, выигрыш в лотерее не гарантирует получение грин-карты. Чтобы иммигрировать в США, необходимо соответствовать всем требованиям, предъявляемым претендентам иммиграционной визы.