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      Green Card-2020: відомі результати візової лотереї США, але сайт не працює

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      Green Card 2020 - результати візової лотереї США (Грін Кард 2020)
      Відомі результати лотереї Green Card-2020 / Ілюстративне фото

      Результати візової лотереї Green Card на 2020 рік стали відомі 7 травня о 19:00. Проте, наразі учасники розіграшу не можуть їх перевірити, адже сайт Державного департаменту не працює.

      Усі учасники лотереї зможуть перевірити, чи є їхні прізвища у списку переможців, до 30 вересня 2020 року. Загалом у ній розіграли 50 тисяч грін-карт на 2020 рік.

      Читайте також: США закриють у низці країн усі офіси служби громадянства та імміграції: що це означає

      Реєстрація на програму DV-2020 Diversity Visa розпочалася ще 3 жовтня 2018 року і тривала один місяць – до 6 листопада 2018 року.

      У візовій лотереї мають право брати участь уродженці всіх країн, за винятком жителів Бангладеш, Бразилії, Великої Британії (за винятком Північної Ірландії) і її незалежних територій, В’єтнаму, Гаїті, Домініканської Республіки, Канади, материкового Китаю, Колумбії, Мексики, Нігерії, Пакистану, Перу, Сальвадору, Філіппін, Південної Кореї та Ямайки.

      Що таке Green Card? Щорічно Державний департамент США проводить програму розіграшу імміграційних віз - лотерею Diversity Immigrant Visa Program. Кандидати повинні в певний період часу зареєструватися в системі та відповідати простим, але жорстким вимогам. Переможців обирають випадково, а візи - так звані грін-карти - розподіляються за принципом різноманітності між шістьма географічними регіонами, і жодна країна не може отримати більше 7% доступних віз протягом одного року. 

      Грін-карта є посвідченням постійного жителя США, який не має їхнього громадянства. Вона дає право на роботу, пільги на освіту і можливість претендувати на громадянство.

      Чинний президент США Дональд Трамп веде жорстку антиміграційну політику і навіть вимагав скасувати лотерею Green Card.

      Як перевірити результати розіграшу Green Card-2020?

      Перевірити свій статус можна буде на сайті www.dvlottery.state.gov. Для цього потрібно ввести номер учасника лотереї, а також вказати ім'я, прізвище і рік народження. Якщо на сторінці показує лист зі штрих-кодом і вашими даними – ви виграли.

      Зауважимо, це єдиний спосіб дізнатися про результати лотереї. Ніяких електронних або звичайних листів Держдепартамент не надсилає.

      Проте, виграш у лотереї не гарантує отримання грін-карти. Щоб іммігрувати до США, необхідно відповідати всім вимогам, які висувають претендентам імміграційної візи.

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      Теги: Новини політики
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