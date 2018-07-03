Греко-македонское противостояние продолжается: министр собирается обороняться до последнего

Греческий министр обороны Панос Камменос каменный в своих убеждениях, о чем свидетельствует на пресс-конференции. Он отметил, что будет пытаться блокировать соглашение с Македонией относительно изменения ее названия.

Об этом сообщает Reuters.

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В июне соглашение между Грецией и Македонией было заключено, однако подадут ее для ратификации в греческий парламент не ранее конца 2018 года.

Для меня это плохое соглашение, я его не принимаю, и я постараюсь его заблокировать,

– отметил Камменос.



Министр обороны Греции Панос Камменос

Силы премьера Греции Алексиса Ципраса и министра обороны, который является лидером правой партии "Независимые греки" примерно равны. Премьер выиграл голосование относительно соглашения с Македонией с перевесом всего в два голоса. И именно два депутата от партии Камменоса вышли из этой политической силы.

Мы не позволим это соглашение без одобрения греческого народа, что может быть сделано двумя способами – либо через выборы, либо через референдум,

– подчеркнул греческий министр обороны.

Напомним, президент Македонии Джорге Иванов отказался подписывать соглашение с соседней Грецией о переименовании страны, хотя это соглашение и было ратифицировано парламентом Македонии.