Греко-македонське протистояння триває: міністр оборони збирається оборонятись до останнього
Грецький міністр оборони Панос Камменос кам'яний у своїх переконаннях, про що засвідчив на прес-конференції. Він зазначив, що буде намагатись блокувати угоду з Македонією щодо зміни її назви.
Про це повідомляє Reuters.
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У червні угода між Грецією та Македонією була укладена, проте подадуть її для ратифікації у грецький парламент не раніше кінця 2018 року.
Для мене це погана угода, я її не приймаю, і я намагатимусь її заблокувати,
– наголосив Камменос.
Міністр оборони Греції Панос Камменос
Сили прем'єра Греції Алексіса Ципраса та міністра оборони, який є лідером правої партії "Незалежні греки" приблизно рівні. Прем'єр виграв голосування щодо угоди з Македонією із перевагою лише у два голоси. І саме два депутати від партії Камменоса вийшли з цієї політичної сили.
Ми не дозволимо цю угоду без схвалення грецького народу, що може бути зроблено двома способами – або через вибори, або через референдум,
– підкреслив грецький міністр оборони.
Нагадаємо, президент Македонії Джорге Іванов відмовився підписувати угоду з сусідньою Грецією про перейменування країни, хоча ця угода і була ратифікована парламентом Македонії.