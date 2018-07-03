Греко-македонське протистояння триває: міністр оборони збирається оборонятись до останнього

Грецький міністр оборони Панос Камменос кам'яний у своїх переконаннях, про що засвідчив на прес-конференції. Він зазначив, що буде намагатись блокувати угоду з Македонією щодо зміни її назви.

Про це повідомляє Reuters.

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У червні угода між Грецією та Македонією була укладена, проте подадуть її для ратифікації у грецький парламент не раніше кінця 2018 року.

Для мене це погана угода, я її не приймаю, і я намагатимусь її заблокувати,

– наголосив Камменос.



Міністр оборони Греції Панос Камменос

Сили прем'єра Греції Алексіса Ципраса та міністра оборони, який є лідером правої партії "Незалежні греки" приблизно рівні. Прем'єр виграв голосування щодо угоди з Македонією із перевагою лише у два голоси. І саме два депутати від партії Камменоса вийшли з цієї політичної сили.

Ми не дозволимо цю угоду без схвалення грецького народу, що може бути зроблено двома способами – або через вибори, або через референдум,

– підкреслив грецький міністр оборони.

Нагадаємо, президент Македонії Джорге Іванов відмовився підписувати угоду з сусідньою Грецією про перейменування країни, хоча ця угода і була ратифікована парламентом Македонії.