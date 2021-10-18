Яркое видео выступления девушки обнародовали в социальных сетях.

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Тунберг прокомментировала выступление

Грета Тунберг отметила, что этой песней хотела показать, что экоактивисты по большей части – подростки, которые могут петь и шутить друг с другом, а не просто злые дети, как их часто пробуют изобразить средства массовой информации.

Что известно о Грете Тунберг