Яскраве відео виступу дівчини оприлюднити у соціальних мережах.

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Тунберг прокоментувала виступ

Грета Тунберг зазначила, що цією піснею хотіла показати, що екоактивісти, здебільшого це підлітки, які можуть співати та жартувати один з одним, а не просто злі діти, як їх часто пробують зобразити засоби масової інформації.

Що відомо про Грету Тунберг