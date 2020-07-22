Грета Тунберг получила премию в размере 1 миллион евро: на что активистка потратит деньги
Премию экологической активистке Грете Тунберг за гуманность вручил Португальский фонд Гюльбенкяна. Размер вознаграждения – миллион евро.
Как сообщил dpa, 17-летней экоактивистке вручили награду за то, что она борется с изменением климата и экологическим кризисом.
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Победительницу выбрали среди 136 номинантов из 43 стран. Однако глава жюри Жорже Сампаю отметил, что большинство членов жюри проголосовало именно за Тунберг.
Как отреагировала экоактивистка
Грета Тунберг поблагодарила за премию на своей странице в твиттере. Она отметила, что такое вознаграждение для нее очень много значит и выразила надежду, что это поможет ей творить еще больше добра.
Тунберг добавила, что призовые деньги передаст организациям и проектам, которые направлены на борьбу с изменением климата и экологической деградацией. Также 100 тысяч евро будет передано компании SOS Amazonia, которая борется с COVID-19. Еще такая же сумма пойдет в фонд Stop Ecocide, которая борется с уничтожением природной среды.
Кто такая Грета Тунберг?Грета Тунберг – одна из самых известных экоактивистов. Она борется за то, чтобы остановить глобальное потепление и изменение климата. Девушка стала известной летом 2018 года. Тогда она начала первую школьную забастовку ради климата под зданием парламента Швеции. Активистка прогуливала школу по пятницам с плакатами в защиту климата.
В 2019 году, тогда еще 16-летняя Грета, выступила с гневной речью на саммите ООН по климату. Свою критику школьница направила на мировых лидеров. Тунберг обвинила их в краже своего детства и измене нового поколения. Причиной стало то, что "политики думают только о деньгах и ведут недостаточную борьбу против изменения климата". Журнал Time назвал Грету одной из 25 самых влиятельных подростков мира 2018 года. А в 2019 году журнал объявил школьницу человеком года, выбрав из сотен номинантов.