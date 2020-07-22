Премию экологической активистке Грете Тунберг за гуманность вручил Португальский фонд Гюльбенкяна. Размер вознаграждения – миллион евро.

Как сообщил dpa, 17-летней экоактивистке вручили награду за то, что она борется с изменением климата и экологическим кризисом.

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Победительницу выбрали среди 136 номинантов из 43 стран. Однако глава жюри Жорже Сампаю отметил, что большинство членов жюри проголосовало именно за Тунберг.

Как отреагировала экоактивистка

Грета Тунберг поблагодарила за премию на своей странице в твиттере. Она отметила, что такое вознаграждение для нее очень много значит и выразила надежду, что это поможет ей творить еще больше добра.

I’m extremely honoured to receive the Gulbenkian Prize for Humanity. We’re in a climate emergency, and my foundation will as quickly as possible donate all the prize money of 1 million Euros to support ... ->

1/3 pic.twitter.com/Eti6AJXSvj — Greta Thunberg (@GretaThunberg) July 20, 2020

Тунберг добавила, что призовые деньги передаст организациям и проектам, которые направлены на борьбу с изменением климата и экологической деградацией. Также 100 тысяч евро будет передано компании SOS Amazonia, которая борется с COVID-19. Еще такая же сумма пойдет в фонд Stop Ecocide, которая борется с уничтожением природной среды.