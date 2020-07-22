Премію екологічній активістці Греті Тунберг за гуманність вручив Португальський фонд Гюльбенкяна. Розмір винагороди – мільйон євро.

Як повідомило dpa, 17-річній екоактивістці вручили винагороду за те, що вона бореться зі зміною клімату та екологічною кризою.

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Переможницю обрали серед 136 номінантів із 43 країн. Однак глава журі Жорже Сампаю наголосив, що більшість членів журі проголосувала саме за Тунберг.

Як відреагувала екоактивістка

Грета Тунберг подякувала за премію на своїй сторінці у твітері. Вона зазначила, що така винагорода для неї дуже багато значить та висловила сподівання, що це допоможе їй творити ще більше добра.

I’m extremely honoured to receive the Gulbenkian Prize for Humanity. We’re in a climate emergency, and my foundation will as quickly as possible donate all the prize money of 1 million Euros to support ... ->

1/3 pic.twitter.com/Eti6AJXSvj — Greta Thunberg (@GretaThunberg) July 20, 2020

Тунберг додала, що призові гроші передасть організаціям та проєктам, які спрямовані на боротьбу зі зміною клімату та екологічною деградацією. Також 100 тисяч євро буде передано компанії SOS Amazonia, яка бореться з COVID-19. Ще така ж сума піде до фонду Stop Ecocide, яка бореться зі знищенням природнього середовища.