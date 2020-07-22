Грета Тунберг отримала премію в розмірі 1 мільйон євро: на що активістка витратить гроші
Премію екологічній активістці Греті Тунберг за гуманність вручив Португальський фонд Гюльбенкяна. Розмір винагороди – мільйон євро.
Як повідомило dpa, 17-річній екоактивістці вручили винагороду за те, що вона бореться зі зміною клімату та екологічною кризою.
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Переможницю обрали серед 136 номінантів із 43 країн. Однак глава журі Жорже Сампаю наголосив, що більшість членів журі проголосувала саме за Тунберг.
Як відреагувала екоактивістка
Грета Тунберг подякувала за премію на своїй сторінці у твітері. Вона зазначила, що така винагорода для неї дуже багато значить та висловила сподівання, що це допоможе їй творити ще більше добра.
Тунберг додала, що призові гроші передасть організаціям та проєктам, які спрямовані на боротьбу зі зміною клімату та екологічною деградацією. Також 100 тисяч євро буде передано компанії SOS Amazonia, яка бореться з COVID-19. Ще така ж сума піде до фонду Stop Ecocide, яка бореться зі знищенням природнього середовища.
Хто така Грета Тунберг?Грета Тунберг – одна з найвідомиших екоативістів. Вона бореться за те, аби зупинити глобальне потепління та зміну клімату. Дівчина стала відомою влітку 2018 року. Тоді вона розпочала перший шкільний страйк заради клімату під будівлею парламенту Швеції. Активістка прогулювала школу щоп’ятниці із плакатами на захист клімату.
У 2019 році, тоді ще 16-річна Грета, виступила з гнівною промовою на саміті ООН з питань клімату. Свою критику школярка скерувала на світових лідерів. Тунберг звинуватила їх у крадіжці свого дитинства та зраді нового покоління. Причиною стало те, що "політики думають лише про гроші та ведуть недостатню боротьбу проти зміни клімату". Журнал Time назвав Грету однією з 25 найвпливовіших підлітків світу 2018 року. А в 2019 році журнал оголосив школярку людиною року, обравши з сотень номінантів.