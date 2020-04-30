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      ВБИВСТВО ДИТИНИ У ХАРКОВІ КОРОНАВІРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020
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      ВБИВСТВО ДИТИНИ У ХАРКОВІ КОРОНАВІРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020

      Грета Тунберг пожертвувала гроші на боротьбу із COVID-19: сума

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      Шведська екоактивістка Грета Тунберг
      Шведська екоактивістка Грета Тунберг / dpa-international.com

      Екоактивістка Грета Тунберг пожертвувала 100 тисяч доларів для боротьби з пандемією коронавірусу. Їх 17-річна дівчина передала Дитячому фонду ООН – ЮНІСЕФ.

      Ці гроші вона отримала як приз від Датського фонду, повідомляє AFP.

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      Тунберг наголосила, що пандемія коронавірусу, як і кліматична криза, так само є кризою прав дитини. Саме тому гроші вона передала саме фонду ЮНІСЕФ. 

      Це (криза – 24 канал) торкнеться всіх дітей – як зараз, так і в довгостроковій перспективі. Але вразливих груп це торкнеться найбільше,
      – переконана шведська активістка.

      У організації вже відповіли, що пожертвування дуже допоможуть підтримати дітей, постраждалих насамперед від карантинних обмежень, які країни світу ввели, аби запобігти поширенню вірусу. 

      Раніше Грета Тунберг зізналася, що після поїздки до Центральної Європи у неї з'явилися симптоми коронавірусу COVID-19. Тож їй довелося самоізолюватися подалі від родини.

      Автор: Ірина Буртик
      Теги: Коронавірус COVID-19 Діти і неповнолітні ЮНІСЕФ ООН Грета Тунберг
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