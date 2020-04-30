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      Грета Тунберг пожертвовала деньги на борьбу с COVID-19: сумма

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      Шведська екоактивістка Грета Тунберг
      Шведська екоактивістка Грета Тунберг / dpa-international.com

      Экоактивистка Грета Тунберг пожертвовала 100 тысяч долларов для борьбы с пандемией коронавируса. Их 17-летняя девушка передала Детскому фонду ООН – ЮНИСЕФ.

      Ці гроші вона отримала як приз від Датського фонду, повідомляє AFP.

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      Тунберг наголосила, що пандемія коронавірусу, як і кліматична криза, так само є кризою прав дитини. Саме тому гроші вона передала саме фонду ЮНІСЕФ. 

      Це (криза – 24 канал) торкнеться всіх дітей – як зараз, так і в довгостроковій перспективі. Але вразливих груп це торкнеться найбільше,
      – переконана шведська активістка.

      У організації вже відповіли, що пожертвування дуже допоможуть підтримати дітей, постраждалих насамперед від карантинних обмежень, які країни світу ввели, аби запобігти поширенню вірусу. 

      Раніше Грета Тунберг зізналася, що після поїздки до Центральної Європи у неї з'явилися симптоми коронавірусу COVID-19. Тож їй довелося самоізолюватися подалі від родини.

      Автор: Ирина Буртык
      Теги: Коронавирус COVID-19 Дети и несовершеннолетние ЮНИСЕФ ООН Грета Тунберг
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