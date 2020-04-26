Грета Тунберг придумала, как продолжить уличные протесты, несмотря на карантин: фото

Ранее из-за пандемии COVID-19 Грета Тунберг призвала своих единомышленников соблюдать карантин и устраивать протесты онлайн. Однако, впоследствии активистка таки придумала, как продолжить уличные протесты.

17-летняя шведка развесила на мосту свою одежду, рядом оставила обувь и табличку. Соответствующее фото Грета Тунберг опубликовала на своей инстаграм-странице.

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Активистка подчеркнула, что в планах был миллионный климатический забастовку. Однако приходится адаптироваться к условиям чрезвычайной ситуации и менять свое поведение.

Климатический кризис все еще продолжается, а мы должны бороться с каждым кризисом,

– подчеркнула Тунберг.

В конце марта активистка призналась, что после поездки в Центральную Европу у нее появились симптомы коронавирус. Поэтому ей пришлось самоизолироваться подальше от семьи.