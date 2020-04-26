09:33
26 апр 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 МИХАИЛ СААКАШВИЛИ КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 МИХАИЛ СААКАШВИЛИ КОРОНАВИРУС COVID-19

      Грета Тунберг придумала, как продолжить уличные протесты, несмотря на карантин: фото

      - Читати новину українською
      Экологическая активистка Грета Тунберг
      Экологическая активистка Грета Тунберг / apimages.com

      Ранее из-за пандемии COVID-19 Грета Тунберг призвала своих единомышленников соблюдать карантин и устраивать протесты онлайн. Однако, впоследствии активистка таки придумала, как продолжить уличные протесты.

      17-летняя шведка развесила на мосту свою одежду, рядом оставила обувь и табличку. Соответствующее фото Грета Тунберг опубликовала на своей инстаграм-странице.

      Обратите внимание Станет еще жарче: что известно о новом глобальном потеплении в мире к 2024 году

      Активистка подчеркнула, что в планах был миллионный климатический забастовку. Однако приходится адаптироваться к условиям чрезвычайной ситуации и менять свое поведение.

      Климатический кризис все еще продолжается, а мы должны бороться с каждым кризисом,
      – подчеркнула Тунберг.

      В конце марта активистка призналась, что после поездки в Центральную Европу у нее появились симптомы коронавирус. Поэтому ей пришлось самоизолироваться подальше от семьи.

      Автор: Ирина Буртык
      Теги: Экология Швеция Протесты Грета Тунберг климат Новости Украины
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      Выйдите из своего пузырька, или Какими должны быть руководители во время кризиса
      25 апреля , 19:27 Выйдите из своего пузырька, или Какими должны быть руководители во время кризиса
      Наталія Кривда
      Олег Сенцов презентует новую книгу, написанную в тюрьме
      25 апреля , 19:10 Олег Сенцов презентует новую книгу, написанную в тюрьме
      Блог Медіа