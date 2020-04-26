Грета Тунберг придумала, як продовжити вуличні протести, попри карантин: фото

Раніше через пандемію COVID-19 Грета Тунберг закликала своїх однодумців дотримуватися карантину та влаштовувати протести онлайн. Однак, згодом активістка таки придумала, як продовжити вуличні протести.

17-річна шведка розвісила на мосту свій одяг, поруч залишила взуття та табличку. Відповідне фото Грета Тунберг опублікувала на своїй інстаграм-сторінці.

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Активістка підкреслила, що у планах був мільйонний кліматичний страйк. Проте доводиться адаптовуватися до умов надвичайної ситуації та змінювати свою поведінку.

Кліматична криза все ще триває, а ми повинні боротися з кожною кризою,

– наголосила Тунберг.

Наприкінці березня активістка зізналася, що після поїздки до Центральної Європи у неї з'явилися симптоми коронавірусу. Тож їй довелося самоізолюватися подалі від родини.