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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19

      Грета Тунберг придумала, як продовжити вуличні протести, попри карантин: фото

      - Читать новость на русском
      Екологічна активістка Грета Тунберг
      Екологічна активістка Грета Тунберг / apimages.com

      Раніше через пандемію COVID-19 Грета Тунберг закликала своїх однодумців дотримуватися карантину та влаштовувати протести онлайн. Однак, згодом активістка таки придумала, як продовжити вуличні протести.

      17-річна шведка розвісила на мосту свій одяг, поруч залишила взуття та табличку. Відповідне фото Грета Тунберг опублікувала на своїй інстаграм-сторінці.

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      Активістка підкреслила, що у планах був мільйонний кліматичний страйк. Проте доводиться адаптовуватися до умов надвичайної ситуації та змінювати свою поведінку.

      Кліматична криза все ще триває, а ми повинні боротися з кожною кризою,
      – наголосила Тунберг.

      Наприкінці березня активістка зізналася, що після поїздки до Центральної Європи у неї з'явилися симптоми коронавірусу. Тож їй довелося самоізолюватися подалі від родини.

      Автор: Ірина Буртик
      Теги: Новини України Екологія Швеція Протести Грета Тунберг клімат
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